Dammen tijdens sollicitatie burgemeester: deze wethouder én NK-deelnemer deed het

"Ik was acht jaar toen ik meedeed aan het schooldammen. Toen werd ik tiende", weet Paters zich te herinneren. En de liefde voor de sport was er direct. "Ik vond het fantastisch en ben direct doorgegaan. De damsport zit sindsdien in mijn bloed."

Ondanks dat dammen een passie van de wethouder is, besloot hij toch een tijdje te stoppen. Maar na een periode van zo'n vijf jaar kon hij de verleiding van de stenen op het bord niet langer weerstaan. "Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Inmiddels ben ik al weer lange tijd bezig."

Promotie

Waar Paters door veel Twenteranders als wethouder wordt gezien, is dat bij zijn Damclub Witte van Moort heel anders. "Hier ben ik gewoon Mark, een van de clubleden. We spelen hier onderling en op die manier wordt je beter, scherper en raak je in vorm."

In de damwereld wordt een puntensysteem gehanteerd. Hoe beter je prestatie, des te meer punten je krijgt. Door goede prestaties is Paters van de C- naar B-klasse gepromoveerd. Deze week kwam hij voor het eerst op dat niveau uit. "Mijn spel ben ik tevreden over, maar de resultaten kunnen beter." Toernooidirecteur Gerbrand Hessing beaamt dat. "Zijn spel ziet er goed uit, maar dat moet je wel tot het einde vasthouden. Anders win je niet."

De Vroomshoper is realistisch. "Vooraf was al duidelijk dat ik niet tot de titelkandidaten behoor, maar ik mag wel iets beter presteren dan dat ik tot nu toe heb gedaan."

Mark Paters in zijn laatste partij op het NK 2021 (Foto: RTV Oost / Leroy Vugteveen)

Dammen tegen burgemeester

Dat de damsport een grote rol in zijn leven speelt, blijkt wel uit het feit dat Paters bij de sollicitatiegesprekken met potentiële burgemeesters het speelbord ook mee had. "Ik heb tegen alle kandidaten gespeeld. Ook tegen Hans Broekhuizen (de huidige burgemeester, red.). Gewoon om te zien hoe iemand reageert en wat er dan gebeurt."

Paters ziet dat bepaalde eigenschappen in de damsport én in zijn werk als wethouder van pas komen. "Dammers zijn over het algemeen rustig. Dat is ook wat ik in mijn werk nodig heb. Emotie speelt in beide werelden een rol, maar je mag je er niet door laten leiden."

Nog even terugkomend op het potje dammen tegen de burgemeester: wie heeft er gewonnen? "Hij zal zelf zeggen dat het een remise was. Want hij had geen zet en tijd meer, maar eigenlijk heeft hij verloren. Dat houden we maar even onder ons."