Van der Valk vindt het vreemd dat Dennis Schouten incident bespreekt op YouTube

Van der Valk 'betreurt' het dat Dennis Schouten op Youtube praat over het incident in het hotel. Schouten zegt in zijn show dat hotelpersoneel beelden van hem had gedeeld, waarop te zien is hoe hij met iemand een hotelkamer binnenloopt. "Het verbaast mij dat hij het nodig vond om daar aandacht aan te geven", zegt Van der Valk-woordvoerder Vincent van Leeuwen. Volgens hem klopt de lezing van Schouten ook niet helemaal.

De beelden zijn van een bezoek in juni, zegt Schouten in de YouTube-serie Roddelpraat. Zijn lezing: hij had daar afgesproken met iemand die hij via Tinder had leren kennen. Een medewerker van het hotel maakte vervolgens filmpjes van bewakingsbeelden en deelde ze, aldus de Glanerbrugger.

"Ik wil eerst zeggen dat Van der Valk betreurt dat dit is gebeurd", zegt Van Leeuwen. "Dennis Schouten zegt dat ons personeel iets heeft gedaan, maar dat klopt niet. Het was een medewerker van een extern beveiligingsbedrijf, die inmiddels ontslagen is. We hebben nauw contact met dat bedrijf om te onderzoeken hoe we dit voortaan kunnen voorkomen."

Verbaasd

"Maar het betreurt ons dat hij het besproken heeft in zijn podcast", vervolgt de woordvoerder. "Hij komt met een advocaat bij ons omdat hij het emotioneel niet trekt, dan vind ik het vreemd dat hij het nodig vond om er aandacht aan te geven. Dat verbaast mij."

Volgens Van Leeuwen stelde Schouten ze anderhalf uur voor de podcast een ultimatum. "Hij wilde vijftienduizend euro, anders zou hij het bespreken." Dennis Schouten was niet bereikbaar om te vragen of dit volgens hem klopt.

Schouten zegt in zijn YouTube-serie dat het erg lang duurde voor er een oplossing kwam. "Dus ik vroeg: 'wat is die oplossing dan, een schadevergoeding?' Toen moest ik een bedrag mailen. Ik hield het bescheiden en vroeg vijftienduizend euro.”

De woordvoerder vindt het vreemd dat Schouten zegt dat Van der Valk 'niets doet'. "We waren in gesprek met hem. Wees dan ook een kerel en zeg hoe het zit."

Oplossing

De hotelketen is nog bereid om tot een oplossing te komen met de presentator, zegt Van Leeuwen. "We kijken in hoeverre hij recht heeft op schadevergoeding en of dat de juiste oplossing is."