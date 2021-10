Solar Team Twente wint Solar Challenge Morocco

Solar Team Twente heeft de Solar Challenge Morocco gewonnen. Het team van Universiteit Twente begon vandaag als leider aan de slotetappe en wist die positie vast te houden. ‘Dit is waar we jarenlang naar toe hebben gewerkt.’

De rit van vandaag ging van Zagora naar Agadir, een tocht van 456 kilometer. Kort na vijven plaatste Solar Team Twente een enthousiaste tweet dat de missie was geslaagd. De Solar Challenge Morocco is gewonnen.

‘Dit is fantastisch’, laat teamlid Gearte Nynke Noteboom een paar minuten na afloop van de race weten bij utoday weten. ‘Hier hebben we jarenlang naar toe gewerkt. Iedereen gaat uit zijn dak, en dat geldt ook voor alle oud-teamleden thuis.’ Het was vandaag nog spannend door de tweestrijd met het Belgische team. ‘Maar we wisten onze focus en voorsprong ruimschoots te behouden.’

Ingehaald

Bij de start van de laatste etappe in Zagora had Solar Team Twente een comfortabele voorsprong van bijna vijftig minuten op de Belgische concurrent Agoria Solar Team. De Belgen wisten het Twentse team in de laatste etappe in te halen, maar het tijdverlies bleef beperkt waardoor Solar Team Twente de leiding behield in het algemeen klassement. Agoria werd tweede in het algemeen klassement en het Vattenfall Solar Team uit Delft derde.