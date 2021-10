Triatlete Klamer blikt uitgebreid terug op turbulent jaar: "Vierde plaats voelt nog steeds als goud"

"In Parijs hoop ik er stiekem wel bij te zijn, met mijn man en trainingspartner Richard Murray", zegt ze. "Maar eerst nog de laatste wedstrijd van het jaar en dan overwinteren in Zuid-Afrika."

Het zijn de woorden van Rachel Klamer vanochtend in het Radio Oost-programma Groot Onderhoud. De 31-jarige topsporter was te gast om te verhalen over de afgelopen periode. Ze boekte dus een historische vierde plaats tijdens de Spelen, de beste prestatie ooit voor een Nederlandse.

"Het was de wedstrijd van mijn leven. Vierde voelt ook nog steeds vaker als goud. Meer nog dan: 'oh, was ik maar derde geworden'. Dit was echt het hoogst haalbare."

Rachel Klamer in actie op de fiets tijdens nieuwe onderdeel op de Spelen (Foto: ANP)

Moeilijke periode

Een unieke prestatie, terwijl de aanloop naar de triathlon in Tokio allerminst vlekkeloos verliep. Sterker nog: Klamer ging door een diep dal. Haar moeder overleed aan de gevolgen van een hersentumor, man Richard Murray (eveneens triatleet) kampte met een hartafwijking en moest de Spelen aan zich voorbij laten gaan en zelf had ze ook last van fysiek en mentaal ongemak.

"Het heeft echt heel lang geduurd voor ik er weer was. Ik had wedstrijden waar het meteen al bij het zwemmen verkeerd voelde. Eigenlijk was de olympische wedstrijd de eerste keer weer dat ik er echt stond. Precies op het juiste moment", lacht ze.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Twente is thuis

Verder praat ze in de uitzending openhartig over het gemis van haar moeder, haar ambities na haar carrière en over de zoektocht naar een vaste thuisbestemming. "Al zijn Richard en ik er nu wel van overtuigd dat deze in de buurt van Beuningen komt te liggen, zeker in de zomer. Dan kunnen we in de winter misschien naar Zuid-Afrika."

Podcast

Wil je de uitzending beluisteren, check dan deze link of ga naar jouw favoriete podcast-app en zoek De Oosttribune.