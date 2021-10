Ketels die gebruikt kunnen worden voor drugsproductie gevonden bij controle in Oldenzaal

In containers in Oldenzaal zaten ketels die gebruikt kunnen worden voor de productie van synthetische drugs (Foto: Gemeente Oldenzaal)

Bij een controle, gisteren in Oldenzaal, zijn in een container bij een bedrijf ketels aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor de productie van synthetische drugs. Dat meldt de gemeente. Ieder jaar zijn worden zogenoemde Integrale Controledagen in Oldenzaal gehouden waarbij meerdere bedrijven, panden of personen worden bezocht. De controles worden door verschillende instanties uitgevoerd onder begeleiding van de politie.

Gisteren werd tijdens zo'n Integrale Controledag door de Omgevingsdienst Twente in een pand aan de Ainsworthstraat in Oldenzaal een container met ketels aangetroffen die volgens de politie gebruikt kunnen worden voor de productie van synthetische drugs. De politie heeft de ketels in beslag genomen voor verder onderzoek.

Horeca

Gisteren werden in Oldenzaal drie bedrijven op het bedrijventerrein en drie horecabedrijven bezocht. De controles worden gezamenlijk uitgevoerd met bijvoorbeeld de Belastingdienst, Omgevingsdienst Twente, de sociale recherche, de Voedsel- en Warenautoriteit, Douane, energiebedrijven en de Landelijke Informatiedienst Vervoerscriminaliteit.

Vanuit iedere instantie worden eigen controles uitgevoerd die zelfstandig worden afgehandeld. Voor de veiligheid van de controleurs gebeurt dit altijd onder begeleiding van de politie. Bij het vermoeden van een strafbaar feit neemt de politie ter plekke de zaak over en stelt nader onderzoek in. Dit was ook gisteren het geval.

Resultaten van de controles

Op de meeste locaties zijn geen of kleine bijzonderheden geconstateerd. Bij de horecabedrijven die werden bezocht is bijvoorbeeld gekeken naar de naleving van de Milieuwetgeving. Daarbij gaat het onder meer om afvalwater, gasflessen, de Alcoholwet en de aanwezigheid van een vergunning voor de gokautomaat. Eén zaak had het prima voor elkaar, de twee anderen ontvingen een waarschuwing van de gemeente. Hier volgen opnieuw controles. Pas bij een derde overtreding kunnen maatregelen worden getroffen, zoals het schorsen van de vergunning