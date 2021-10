Enschedeër in de race als partijvoorzitter van D66: "Laatste dat ik ons toewens is een beroepsbestuurder"

Een Enschedeër aan het roer van een van de grootste politieke partijen van Nederland? We weten het binnen twee weken. Donderdag is bij D66 namelijk de verkiezing voor de nieuwe landelijke partijvoorzitter van start gegaan. En voormalig raadslid Janarthanan Sundaram (40) uit Enschede is een van de twee kandidaten.

Sundaram grijpt de voorzittersverkiezing aan als kans om de in Tweede Kamer door Sigrid Kaag gepredikte nieuwe bestuursstijl ook in de eigen partij toe te passen. “Practice what you preach”, aldus de Enschedeër. “Je moet zelfkritisch durven zijn. Het is soms moeilijk om te zeggen dat iets is fout gegaan. Maar laten zien dat je menselijk bent, maakt je geloofwaardiger.”

Flyeren en koukleumen

Maar waarom voorzitter worden van D66? Volgens Janarthanan Sundaram is er behoefte aan iemand die weet wat er in het land leeft. “In hoeverre zorg je dat de gemiddelde partijgenoot uit bijvoorbeeld Haaksbergen gehoord wordt in zijn mening over de koers van de partij?”, aldus Sundaram. “Het is makkelijk om in het Haagse verdwaald te raken, maar het is belangrijk om te horen wat er in de regio leeft."

In het dagelijks leven is Janarthanan Sundaram ondernemer. Met zijn bedrijf BrightAccess, dat gevestigd is op het Kennispark, legt hij glasvezelkabels aan door het hele land. Ook als politicus loopt Sundaram al veertien jaar mee. Vanaf 2010 was hij tien jaar gemeenteraadslid voor D66 Enschede, maar voorafgaand aan de lokale verkiezingen in 2018 belandde hij op een ‘onverkiesbare’ achtste plek op de kandidatenlijst. Een jaar later probeerde hij het in de Provinciale Staten en leek hij met een tweede positie op de kieslijst kansrijk. Echter kregen de nummer 3 en 4 meer voorkeursstemmen waardoor hij zijn zetel aan zijn neus voorbij zag gaan.

De Enschedeër ziet zichzelf als de aangewezen persoon daarvoor. “In de partij zitten veel mensen die hun carrière maken van de politiek. Maar ik heb veertien jaar geflyerd, gekoukleumd, aangebeld bij deuren om te vragen om op D66 te stemmen. Ik drink kopjes koffie met leden in het land en zit in appgroepen waar wordt gediscussieerd over de koers van de partij. Ik begrijp heel goed wat er speelt.”

Meer diversiteit op de lijst

De wens van Sundaram om partijvoorzitter te worden komt niet uit het niets. Eerder was hij voorzitter van de diversiteitscommissie van D66. Vanuit die hoedanigheid maakte hij zich begin dit jaar zorgen om de samenstelling van de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Die bevatte maar weinig ‘kleur’ onder de kandidaten, terwijl de sociaalliberale partij diversiteit hoog in het vaandel zegt te hebben.

“Toen heb ik me direct van de kandidatenlijst teruggetrokken. Ik moest vrijuit kunnen zeggen wat mij dwarszat.” In de (landelijke) media sprak Sundaram zich uit: er moest meer diversiteit op de D66-lijst komen. “Met als resultaat dat Raoul Boucke en Salima Belhaj hoger op de lijst zijn gekomen.”

'Tijd voor een verenigingsmens'

De kansengelijkheid die D66 zegt na te streven wil hij in de praktijk brengen. “Dat je geen voordeel hebt omdat je uit een bepaalde hoek komt. Dat als je uit de Randstad of als je de juiste netwerken hebt, het makkelijker is om in bepaalde functies te komen.”

Dat de zogeheten talentencommissie – die voorzitterskandidaten beoordeelt – vindt dat hij ‘in mindere mate voldoet aan het profiel’, zit hem dwars. Volgens het advies dat die 30.000 leden krijgen toegestuurd (en waarin tegenkandidaat en wethouder in Amsterdam Victor Everhardt wel volledig aan het profiel voldoet) is Sundaram geen ervaren bestuurder.

In het profiel staat ook dat ze iemand zoeken die genoeg tijd heeft voor deze taak. Ook daar hadden ze zich op kunnen focussen Janarthanan Sundaram, kandidaat-voorzitter D66

“Dat zie ik als een compliment. Het laatste dat ik D66 toewens is een beroepsbestuurder. Het is tijd voor een verenigingsmens”, aldus de kandidaat-voorzitter. “In het profiel staat ook dat ze iemand zoeken die genoeg tijd heeft voor deze taak. Ook daar hadden ze zich op kunnen focussen.” Sundaram twijfelt of het wethouderschap van de grootste stad van Nederland te combineren is met een vrijwilligersfunctie die zo’n 25 uur per week vraagt.

De voorzittersverkiezing van D66 loopt tot en met 10 november. Op het partijcongres, drie dagen later, wordt de nieuwe voorzitter officieel geïnstalleerd.