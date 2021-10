Maurits von Martels verliet CDA onder meer vanwege gebrek aan plattelanders op kieslijst

De reden voor het vertrek van Maurits von Martels bij het CDA, is onder meer het geringe aantal vertegenwoordigers van het buitengebied op de kieslijst. De hoogst genoteerde kandidaat staat op plek 23 en dat was voor de Dalfsenaar reden om over te stappen naar de BoerBurgerBeweging (BBB). Dat zei hij vanochtend in KlaarWakker op Radio Oost.

Von Martels kondigde maandag aan het CDA na een lange periode te verlaten. Van 2017 tot 2021 vertegenwoordigde hij de partij in de Tweede Kamer, daarvoor was hij als CDA'er jaren actief in de lokale politiek. Na zijn overstap stond zijn telefoon deze week roodgloeiend. Ook de top van het CDA zocht contact met hem. "Onder andere Marnix van Rij, de huidige interim-voorzitter van het CDA. Maar ook Wopke Hoekstra."

"Hen heb ik al eerder aangegeven dat ik sympathie koester voor BBB en dat ik de overstap wel eens zou kunnen maken. Nu dat daadwerkelijk gebeurd is, wilden ze me toch even horen over de beweegredenen. En daaruit lering trekken; wat ze beter kunnen doen om een groter ledenverlies te voorkomen."

'Buitengebied belangrijk?'

De heren probeerden overigens om Von Martels op andere gedachten te brengen. "In eerste instantie wel. Maar toen ze mijn verhaal hoorden, zagen ze wel in dat daar geen sprake van kan zijn. Ik heb aangegeven dat het vreemd is dat op de kieslijst van het CDA bij de eerste twintig kandidaten niemand zit die de stem van het buitengebied kan vertolken. Het is uitermate vreemd dat het CDA zegt 'we vinden het buitengebied belangrijk, maar onze eerste kandidaat staat op nummer 23'. Als je het écht belangrijk vindt, zet je zo iemand bij de eerste tien, zou ik zeggen."

Als je het écht belangrijk vindt, zet je zo iemand bij de eerste tien Maurits von Martels

Met zijn keuze voor de BBB is het volgens Von Martels niet zo dat hij de overstap heeft gemaakt naar de vijand. "Zo moet je het absoluut niet zien. Ik denk dat het CDA en BBB in de toekomst zelfs heel goed kunnen samenwerken op verschillende vlakken. Maar ik heb nu gekozen voor BBB, omdat ik vind dat die partij het beter doet dan het CDA als het gaat om de zaken waar ik voor sta."

Voor zijn oude partij de veehouder nog wel een aantal tips. "Ik denk dat het CDA hun verhaal beter moet gaan uitdragen. En zorgen dat er minder incidenten plaatsvinden binnen de partij. Want dat was de afgelopen jaren schering en inslag. Dat geeft zoveel onrust. Daarom kan ik me wel voorstellen dat een aantal kiezers gezegd heeft: dan zoek ik mijn heil bij een andere partij."

Rol bij BBB

Het is nog niet in beton gegoten in welke rol Von Martels zich verdienstelijk gaat maken voor de BBB. "Caroline van der Plas gaf wel aan dat ze het prettig zou vinden als ik mijn ervaring zou kunnen inzetten in het provinciale bestuur, of eventueel landelijk. Maar dat is verder nog niet concreet. Het gaat stap voor stap. Eerst moest ik m'n CDA-lidmaatschap opzeggen. Pas afgelopen woensdag heb ik me aangemeld bij BBB. Nu is de komende tijd de vraag op welke wijze ik dat kan invullen."