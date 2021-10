Omwonenden van N352 bij Vollenhove willen oplossing voor toenemende verkeersdruk

Aanwonenden van de Repelweg (N352) bij Vollenhove hebben veel last van de hoeveelheid verkeer die langs hun huis raast. Ze willen dat de provincie Flevoland er een oplossing voor verzint. Volgens de bewoners zijn wegen in de buurt verkeersluwer gemaakt, waardoor bij hen voor de deur meer verkeer langsrijdt. Ze zeggen dat het ook komt door toenemend toerisme in het naastgelegen Waterloopbos.

De Repelweg is de N-weg langs het Vollenhoverkanaal, aan de Flevoland-zijde. Buurtbewoner Rob van der Kamp stuurde twee weken geleden een brief naar de provincie Flevoland. Volgens hem is de Repelweg de laatste jaren verbreed en werd het wegdek aangepakt. Dat moest geluidsoverlast voorkomen, maar Van der Kamp ervaart juist meer overlast door de toenemende drukte, zegt hij tegenover Omroep Flevoland .

"Men heeft de Kadoelerweg een beetje afgesloten. Dat is een 60-kilometerweg geworden met verkeersdrempels. Dus al het verkeer, ook al moet het naar Zwolle, rijdt hier langs." Volgens hem is het de hele dag druk. "Het begint 's morgens om half vijf en het gaat door tot half twaalf 's avonds." Harmpje de Witte ervaart ook overlast. "Ze rijden te snel en het is hier veel drukker geworden", zegt zij. "En dat komt er nog een hotel."

Oplossingen

Van der Kamp gaf in zijn brief meerdere oplossingen aan. Zo wil hij de snelheid op de Repelweg omlaag hebben van 80 naar 60 kilometer per uur en vraagt hij om drempels. Hij roept ook op tot een weg over of onder de Zwartemeerdijk, tussen de N50 en de brug van Kraggenburg naar Overijssel. "Het gevolg daarvan is dat er veel minder verkeer over de Kraggenburgerweg, Repelweg en Kadoelerweg gaat."

Van der Kamp hoopt dat er snel wat gaat gebeuren. "Dat hangt ervan af hoe men ertegen aan kijkt en of men wat wil. Wij willen best met alle mogelijke manieren meedenken." De Witte hoopt dat het verkeer vooral zachter gaat rijden. "En dan mag er van mij een extra weg bijkomen, zodat ze ergens anders langsgaan." De provincie Flevoland laat weten de brief van Rob van der Kamp te hebben ontvangen. Volgens een woordvoerder wordt de brief gelezen en krijgen de bewoners een reactie. Wanneer dat exact gebeurt, kon de woordvoerder nog niet zeggen.