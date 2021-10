HHC Hardenberg na drie ongeslagen duels onderuit bij Jong Sparta

HHC Hardenberg heeft de eerste nederlaag in de Tweede Divisie geleden sinds 25 september. Jong Sparta was in Rotterdam met 2-1 te sterk voor de ploeg van trainer Bert van Hunenstijn.

Al binnen tien minuten kwam HHC op voorsprong. Rutger Etten schoot van dichtbij zijn eerste van het seizoen binnen. De voorsprong stond echter niet lang op het bord, want na ruim een kwartier maakte Marouane Afaker gelijk. Etten kreeg even later al een goede kans op zijn tweede, maar zag doelman Rijk Janse redden. Aan de andere kant raakte Mohammed Tahiri de lat. Kort voor rust schoot hij net voorlangs en dus gingen de ploegen met 1-1 aan de thee.

Afaker maakt winnende

In de tweede helft duurde het even voor er kansen te noteren waren. Tahiri was een kleine twintig minuten voor het einde opnieuw gevaarlijk, maar kopte naast. Twee minuten later was het wel raak voor de thuisploeg. Afaker maakte zijn tweede. HHC was kort daarna dicht bij de gelijkmaker, maar doelman Jansen tikte een inzet van de Overijsselaars op de lat. De gelijkmaker kwam er niet en dus gingen er geen punten mee terug in de bus naar Hardenberg.