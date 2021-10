Tien man DETO pakt punt in slotfase, Genemuiden wint weer en verlies Berkum

DETO heeft vanmiddag met tien man een punt gepakt in de thuiswedstrijd tegen RKAV Volendam. Genemuiden won en Berkum verloor in de negende speelronde van de Hoofklasse B.

DETO

DETO speelde in eigen huis met 2-2 gelijk tegen Volendam. De uitploeg opende na een klein halfuur de score via Pieter Kroon. Kort voor rust kreeg DETO de volgende domper te verwerken. Keeper Roberto Stopel maakte hands buiten de zestien en de scheidsrechter bestrafte dat met een rode kaart. Met tien man zorgde Kai Wesselink in de extra tijd van de eerste helft vanaf de strafschopstip voor de 1-1. Volendam kwam in de zeventigste minuut via een eigen goal weer op voorsprong. Coplan Soumaoro redde een punt door de 2-2 te maken in de 90ste minuut. DETO staat negende met twaalf punten.

Genemuiden

Genemuiden boekte de vierde zege op rij. Ze waren met 1-2 te sterk bij Buitenpost. In de eerste helft werd een doelpunt uit een hoekschop van de bezoekers afgekeurd vanwege een overtreding. Genemuiden maakte vroeg in de tweede helft de openingsgoal via Kay Velda. In de 73ste minuut verdubbelde Velda de voorsprong uit een penalty. Rob Schokker tekende in de blessuretijd voor de aansluitingstreffer, maar de drie punten gingen uiteindelijk dus mee de bus in richting Genemuiden, dat de koppositie behoudt met 21 punten. Nummer twee Urk heeft evenveel punten, maar een slechter doelsaldo.

Berkum

Berkum ging met 0-1 onderuit op bezoek Eemdijk. Een kwartier voor de tijd scoorde Nigel van Zelst. Kort voor het eindsignaal was Berkum nog dichtbij een punt. Een vrije trap van Marc van der Meulen belandde op het aluminium. De punten bleven dus in Bunschoten-Spakenburg. Berkum is de nummer dertien met negen punten. Drie ploegen staan lager.