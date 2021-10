Uitslagen zaterdagvoetbal: eerste punten DOS Kampen, monsterzege Steenwijk

DOS Kampen is van de hatelijke nul af. Ze waren met 3-0 de baas over Bennekom in de eerste klasse D. Quick'20 heeft voor het eerst puntverlies geleden in de tweede klasse H. Het duel bij IJVV, dat ongeslagen is, eindigde in 1-1. Hulzense Boys, eveneens ongeslagen in de tweede klasse H, won met 1-0 van Vroomshoopse Boys. De ploegen stonden voor aanvang van het duel gedeeld derde met negen punten.

In de derde klasse D is Bergentheim de ongeslagen status kwijtgeraakt. DES was met 2-0 te sterk. Hetzelfde geldt voor DKB, dat in de vierde klasse D met 5-2 werd verslagen door WVV.

HTC, dat speelt in de derde klasse C, heeft de eerste zege geboekt. En hoe. Hulshorst kreeg er met 4-0 van langs. Ook AJC'96 uit de derde klasse D, Wijthmen uit de vierde klasse D en SC Enschede uit de vierde klasse G pakten de eerste overwinning van het seizoen. Tot slot een duel dat in de categorie grote uitslagen kan. Het ongeslagen Steenwijk won met 0-13 op bezoek bij Blokzijl in de vijfde klasse G.

Bekijk hier alle uitslagen en standen in het zaterdagamateurvoetbal.