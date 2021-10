FC Twente in doelpuntrijk duel hard onderuit bij PSV

FC Twente heeft vanavond het uitduel bij PSV verloren. In het eerste kwartier na rust gaf de ploeg het duel volledig uit handen en liep PSV van een 2-2 stand uit naar 5-2 en dat was ook de eindstand in het Philips Stadion.

Bij Twente begon doelman Jeffrey de Lange in de basis. Hij verving de geblesseerde Lars Unnerstall. Al vroeg was er een goede kans voor Virgil Misidjan na een goede actie van Ricky van Wolfswinkel die André Ramalho de bal ontfutselde. Misidjan vond echter voormalig Twente-doelman Joël Drommel op zijn pad. Aan de andere kant was Yorbe Vertessen dichtbij, maar de Belg schoot over. Na een klein kwartier was het raak en de treffer was voor Twente. Michel Vlap schoot zijn tweede van het seizoen binnen. Aan de andere kant werd het echter direct gelijk. Vertessen schoot nu wel raak: 1-1.

Zahavi en Zerrouki scoren

Na een half uur werd het 2-1. Eran Zahavi klopte De Lange met een hard schot. De thuisploeg dacht ook met die voorsprong aan de thee te gaan, maar daar dacht Ramiz Zerrouki anders over. De middenvelder, die tot deze week nog niet scoorde voor Twente, maakte er afgelopen woensdag in de beker twee en schoot vanmiddag snoeihard en fraai de 2-2 in de kruising achter Drommel. Met die 2-2 stand zochten beide ploegen de kleedkamers op.

PSV slaat gat

Tien minuten na de pauze was het opnieuw PSV dat de voorsprong pakte. Vertessen maakte zijn tweede uit de rebound nadat Carlos Vinícius de bal er van dichtbij niet in kreeg. Vier minuten later scoorde de Braziliaan wel en dus was de marge ineens twee. En weer een paar minuten daarna maakte hij ook al zijn tweede. Zo was het na ruim een uur ineens 5-2.

Vier dubbele wissel

Ron Jans greep in en wisselde vier spelers na driekwart wedstrijd. Luka Ilic, Dimitrios Limnios, Jesse Bosch en Manfred Ugalde kwamen in het veld, maar er veranderde niet veel meer aan het spelbeeld. PSV wist dat het de zege in de zak had. Twente probeerde het nog wel, maar echt grote kansen op de derde treffer kreeg het niet. Maxi Romero was nog wel dicht bij de zesde van PSV, maar de invaller schoot op de paal. Het bleef bij 5-2 in Eindhoven.

PSV - FC Twente 5-2

0-1 Vlap (13)

1-1 Vertessen (14)

2-1 Zahavi (27)

2-2 Zerrouki (44)

3-2 Vertessen (54)

4-2 Vinícius (58)

5-2 Vinícius (63)

Arbiter: Makkelie

Geel: Vlap

PSV: Drommel; Teze, Ramalho, Obispo, Max; Van Ginkel (Pröpper/68), Boscagli (Gutiérrez/86), Sangaré; Vertessen (Bruma/75), Vinicius (Mauro Júnior/75), Zahavi (Romero/86).

FC Twente: De Lange; HIlgers, Pleguezuelo, Pröpper, Smal; Zerrouki (Ilic/67), Vlap (Limnios/67), Sadilek; Rots (Cleonise/87), Van Wolfswinkel (Bosch/67), Misidjan (Ugalde/67).