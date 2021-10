Eind oktober, maar het Vinkenpleintje in Almelo is al een waar kerstparadijs

Lampjes in alle kleuren van de regenboog, overal kerstbomen en een gigantische, lichtgevende ijsbeer. Het Vinkenpleintje in Almelo is een waar kerstparadijs. Gerrit Agterbosch is de regisseur van de gigantische operatie: “Je kan niet vroeg genoeg beginnen.”

Trots loopt hij een rondje over het plein. “Dit is toch werkelijk waar weer prachtig”, vraagt hij zich hardop af. Een week later dan normaal, maar nog steeds vroeger dan de meeste mensen aan kerst denken heeft hij de versieringen allemaal weer opgehangen. Alleen de beamers, die vallende sneeuwvlokken op het huis projecteren, worden nog door Agterbosch en zijn buurman Theo opgehangen. “Het is zo mooi joh, en het maakt het zo gezellig.”

Kerst zo uitbundig vieren is Gerrit, verbazingwekkend genoeg, niet met de paplepel ingegoten. “Dat is pas later begonnen”, legt hij uit. “Sinds ik aan het Vinkenpleintje kwam wonen ben ik de boel gaan versieren.” Wat begon met één arrenslee aan de muur in het eerste jaar is uitgegroeid tot een soort Winter Efteling, maar dan in Almelo. “Mensen vonden die arrenslee leuk en zijn vervolgens ook wat gaan versieren, nu hangen er duizenden lampjes”, lacht hij. “Alleen met deze lampjes kan je al ruim 200 dozen vullen.”

Ze moeten mijn huis op de maan kunnen zien Gerrit Agterbosch

Gerrit’s inspiratiebron? ‘Deck the Halls’ met Danny DeVito. “In die film is het doel dat het huis op de maan te zien is. Dat wil ik ook bereiken en daarom wordt het elk jaar ook grootser en grootser.” Toch is de vraag of het nog grootser kan. Overal in de straat hangen lampjes, andere versieringen en staan kerstbomen. Toch is het wat Gerrit betreft nog lang niet klaar. “Het kan nog groter en nog mooier.”