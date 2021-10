Heracles Almelo stunt voor vierde keer in vijf jaar op eigen veld en houdt Ajax op gelijkspel

Heracles Almelo heeft opnieuw bewezen in eigen huis een 'angstgegner' te zijn voor Ajax. De ploeg van Frank Wormuth hield de koploper, die onlangs nog ruim won van Borussia Dortmund en PSV, op Erve Asito op 0-0. Het was alweer de vierde keer in vijf jaar dat Ajax niet wist te winnen in Almelo.

Ajax was de ploeg met het balbezit en na een kwartier werd dat voor het eerst uitgedrukt in kansen. Antony was de gevaarlijkste man. Zijn eerste inzet werd geblokt en het tweede schot ging over. Jurriën Timber was het dichtst bij de openingstreffer, maar Janis Blaswich bracht redding op zijn kopbal.

Kansen Heracles

Daarna kwam Heracles iets beter in de wedstrijd en kreeg een kans via Delano Burgzorg. Die ontfutselde Lisandro Martinez de bal en schoot zelf, waar hij beter voor Rai Vloet had kunnen kiezen. Uit de hoekschop die volgde, kopte Mats Knoester maar net naast. Na ruim een half uur was Sebastien Haller kansrijk. Hij kopte uit een voorzet van Daley Blind in de handen van Blaswich. In de eerste helft kwamen beide ploegen niet tot scoren.

Fadiga en De La Torre gevaarlijk

Na ruim een uur was de beste kans van de tweede helft voor Heracles Almelo. Noah Fadiga kwam oog in oog met voormalig Heracles-doelman Remko Pasveer. De doelman wist zijn inzet echter te keren. Diezelfde keeper had kort daarna moeite met een mindere inzet van Orestis Kiomourtzoglou. Heracles zette door en zowel Fadiga als Luca De La Torre vonden Pasveer op hun pad.

Slotoffensief Ajax

Aan de andere kant was de eerste echte kans na rust een kwartier voor tijd voor invaller Davy Klaassen. Hij probeerde het met een hakje, maar dat eindigde in de handen van Blaswich. Ajax ging door met de jacht op de drie punten en was dichtbij toen een schot van invaller David Neres via Marco Rente net naast ging. Dusan Tadic was het dichtst bij de 0-1. Blaswich bracht zeer knap redding op zijn kopbal van dichtbij. Daarna vloog een hard schot van Gravenberch via een Heracles-verdediger over. In blessuretijd was het opnieuw Blaswich die belangrijk was door een snoeiharde vrije trap van Tadic te keren. De winnende kwam er niet en dus wist Heracles opnieuw te stunten.

Heracles Almelo - Ajax 0-0

Arbiter: Manschot

Geel: Bakboord, Quagliata, Rente, Burgzorg, Haller

Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga, Rente, Knoester, Quagliata; Bakboord (Polley/83), Kiomourtzoglou, De La Torre, Vloet; Burgzorg, Sierhuis (Azzaoui/78).

Ajax: Pasveer; Rensch (Schuurs/78), Timber, Martinez, Blind; Alvarez, Berghuis (Klaassen/63), Gravenberch; Antony (Neres/71), Haller, Tadic.