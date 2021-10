Zaaloverzicht: mannen Het Ravijn doen goede zaken, tweede zege Jolly Jumpers

Het Ravijn: zege mannen, ruim verlies vrouwen

De waterpoloërs van Het Ravijn hebben goede zaken gedaan in de strijd om de bovenste plaatsen in de Eredivisie. Op bezoek bij ZVL werd met 13-16 gewonnen. De thuisploeg kwam in de eerste periode op 4-0. Daarna knokten de Nijverdallers zich terug en raakte de wedstrijd meer in evenwicht. Uiteindelijk was de zege dus voor Het Ravijn, dat tweede staat met negentien punten uit acht duels. Koploper AZC heeft twee punten meer uit evenveel duels.

De waterpolosters van Het Ravijn kenden een slechtere avond dan de mannen van hun club. Ze verloren met 12-6 bij UZSC. Het Ravijn staat zevende met elf punten uit zeven duels.

Set-Up'65 verliest weer

De volleybalsters van Set-Up'65 wachten nog op de eerste overwinning in de eredivisie. De vierde wedstrijd bij Voltena werd met 3-1 verloren. De eerste set won de thuisploeg met 25-20. Vervolgens trok de ploeg uit Ootmarsum overtuigend de tweede set naar zich toe: 18-25. In de twee sets die volgden was de thuisploeg een maatje te groot met 25-17 en 25-15. Set-Up staat voorlaatste met een punt, evenveel als hekkensluiter Eurosped, dat morgen nog in actie komt.

Regio Zwolle wint overtuigend

De volleybalsters van Regio Zwolle kenden een betere avond dan Set-Up'65. In eigen huis versloegen ze Sneek met 3-0. In de eerste twee sets deden de teams weinig voor elkaar onder, maar Zwolle trok aan het langste eind met 25-21 en 25-23. In de derde set was het puntenverschil veel groter: 25-10. Zwolle is de nummer vijf op de ranglijst met negen punten uit zes wedstrijden. De achterstand op koploper Sliedrecht Sport is acht punten.

DSVD, Borhave en Kwiek onderuit

De handbalsters van DSVD uit Deurningen hebben de punten niet in eigen huis gehouden tegen Quintus. De bezoekers wonnen met 27-38. Ook de handbalsters van Borhave uit Borne en Kwiek uit Raalte denken liever niet lang terug aan hun duel van deze zaterdag. Borhave verloor bij VZV met 31-17. Kwiek was in de eigen zaal niet opgewassen tegen koploper Handbal Venlo: 26-35. Bekijk hier de stand in de Eredivisie.

Tweede zege Jolly Jumpers

De basketbalsters van Jolly Jumpers uit Tubbergen hebben de smaak te pakken. Na de eerste seizoenzege van vorige week werd hekkensluiter Triple Threat verslagen. De eindstand was 49-76. De ploeg uit Tubbergen staat zesde met vier punten. Drie ploegen staan lager. Twee daarvan hebben nul punten.