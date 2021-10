Zerrouki over nederlaag FC Twente bij PSV: "Lesje in effectiviteit"

Middenvelder Ramiz Zerrouki en trainer Ron Jans van FC Twente waren het eens over een oorzaak van de 5-2 nederlaag bij PSV. "We hebben een lesje in effectiviteit gehad."

FC Twente kwam op 1-0 via Michel Vlap. Jans vindt dat zijn ploeg eerder op 1-0 had kunnen komen. Hij zegt: "Met hoog druk zetten dwongen we PSV tot fouten. Zij maakten een onzekere indruk. Kort na de 1-0 krijgen we de 1-1 tegen en hebben we dus geen gebruik gemaakt van die onzekerheid."

Beter in eerste helft

Zerrouki, die tegen PSV zijn derde treffer van deze week maakte, vond dat FC Twente in de eerste helft goed voor de dag kwam. "Je komt hiernaartoe met een bepaald plan. De eerste helft zie je dat het werkt. Zeker in de beginfase ben je beter. Het is dan heel zonde dat je dan uiteindelijk met lege handen staat", zegt de middenvelder, die net als Jans als een oorzaak de effectiviteit noemt. "Een lesje effectiviteit kan je het noemen. Alle mogelijkheden gingen erin. Bij 5-2 was het gespeeld."

Harde les

Jans vindt dat zijn ploeg kan leren van het laatste halfuur. "Gezien hoe we het laatste halfuur spelen, moesten we heel secuur in balbezit spelen. Dat deden we absoluut niet. Dat is weer een harde les", besluit de trainer vanachter een tafel in de perskamer in het Philips Stadion.