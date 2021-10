Knoester na gelijkspel tegen Ajax: "Voelt als overwinning"

De stemming was goed in de kleedkamer van de Almeloërs na afloop. Knoester: "Je speelt tegen het beste team van Nederland en je pakt een punt. Je weet dat het kan gebeuren. Afgelopen jaren hebben we het vaker gedaan."

Opklappen

Heracles had vooraf een duidelijk strijdplan. Er werd rekening gehouden met dat Ajax aankomende woensdag al weer in de Champions League speelt bij Borussia Dortmund. "Dat hebben ze misschien in het hoofd. En ze moeten op kunstgras spelen en anderhalf uur reizen. Dan weet je als wij er gelijk opklappen ze er geen zin meer in hebben. Daar hoop je op", vertelt Knoester.

Het pakte iets anders uit. In de eerste twintig minuten werd Heracles achteruit gedrukt. Knoester: "We wilden ze op hun helft houden. Als ze op onze helft spelen gaan ze rondspelen en de bal ertussendoor prikken. Daar zijn ze heel sterk in. Vandaar het plan om ze op hun helft te houden. Later ging het beter."

Irritatie

Heracles zelf kreeg ook kansen via onder andere Knoester, terwijl Ajax in de loop van de wedstrijd geïrriteerd raakte. "Dat merkte je ja. Op een gegeven moment gingen ze zeuren en wij een beetje vieze overtredingen maken. Dan raken ze geïrriteerd", besluit Knoester, die nog aangeeft dat volgende week in de derby tegen FC Twente de beuk er weer vol ingaat.