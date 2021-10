Mees de Wit hoopte PEC zege te schenken met twee treffers: "Persoonlijk mooi, maar jammer dat je het weggeeft"

Mees de Wit wist even niet wat hem overkwam vanavond. De, van origine, verdediger had een aanvallende rol en scoorde al vroeg twee keer en ook nog eens met het hoofd.

"Het is wel heel mooi natuurlijk dat ik twee keer scoor", zegt hij. "Alleen het is jammer dat je het zo weggeeft. Voor mij persoonlijk is het mooi, de eerste twee goals in de Eredivisie. Met m'n hoofd, dat doe ik niet vaak, maar vandaag gingen ze er lekker in.

Goede voorzetten

Hij was blij met de assists van Mark Pabai. "Verdedigend kan ik wel redelijk koppen, maar aanvallend vind ik het wat lastiger. Maar vandaag gingen ze er lekker in. Mark gaf twee goede voorzetten en ik weet dat hij ze geeft, dus ik loerde op voor de man komen en dat is aardig gelukt."

Wat te halen

Hij dacht dan ook dat er wellicht een zege op gelijkspel inzat voor PEC. "Ik dacht er is hier wat te halen. We gaan dit winnen, maar dan geef je het heel snel weg. Dan kopt Dani de Wit die 2-1 heel goed in en komt de 2-2 ook nog voor rust. De tweede helft gaat AZ druk geven en wij hadden ook nog drie goede kansen, die gaan er niet in. Zij hadden één kans en die gaat er wel in. Dat is erg kloten voor ons."