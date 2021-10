PEC Zwolle Vrouwen verliest thuis van Ajax en ziet Feyenoord koppositie overnemen

Het duel begon niet goed voor PEC, want na slecht uitverdedigen schoot Victoria Pelova al na vijf minuten de 0-1 binnen. Even later probeerde ze het opnieuw, maar had Moon Pondes wel een antwoord. PEC kwam daarna iets beter in de wedstrijd. Marushka van Olst probeerde het tien minuten voor rust, maar keepster Regina van Eijk kon vangen. Kort voor rust was het wel raak voor Van Olst. Ze jaagde goed door op Lisa Doorn, pakte de bal af en schoot de 1-1 binnen. Dat was ook de ruststand.

Ajax beter na rust

In het eerste kwartier na rust was Ajax drie keer kansrijk. Eerst raakte Sherida Spitse de lat, Nikita Tromp schoot maar net over en kort daarna zag ze Pondes knap redding brengen op haar inzet van dichtbij. Na een uur was het raak. Opnieuw was het verdedigen van PEC niet goed en Romée Leuchter profiteerde: 1-2. Vijf minuten later maakte zij ook al haar tweede na een fraaie aanval en was de marge twee. Weer iets later kon ze haar hattrick completeren, maar ze schoot in twee instanties over. Tromp en Leuchter bleven gevaarlijk, maar de vierde treffer van Ajax kwam er niet.