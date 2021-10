Zaaloverzicht: Landstede geeft duel tegen Donar uit handen, opnieuw nederlaag dames Ravijn en Eurosped

Landstede onderuit tegen Donar

De basketballers van Landstede Hammers hebben het thuisduel met Donar verloren. De ploeg stond zowel na het eerste kwart (16-12) als bij rust (30-24) voor, maar gaf het duel daarna weg. Na drie kwarten was het Donar dat de voorsprong overnam (46-51) en uiteindelijk won de ploeg uit Groningen met 75-63. In de stand is de Zwolse ploeg nu de nummer vijf. Donar komt door de zege op gelijke hoogte. Heroes is de koploper en nog zonder puntenverlies.

Tweede nederlaag Het Ravijn

De waterpolodames van Het Ravijn verloren ook de tweede wedstrijd van het weekend. Gisteren was UZSC al te sterk in Utrecht. Vanmiddag won ZVL in Nijverdal. Het Ravijn stond in het derde kwart nog met 9-8 voor, maar uiteindelijk ging de ploeg uit Leiden er met een 12-10 zege vandoor. Het Ravijn staat vijfde in de stand van de Eredivisie.

Eurosped verliest weer

De volleybaldames van Eurosped verloor ook het zesde duel van het seizoen. Bij VV Utrecht werd het 3-1. De setstanden in de Domstad waren 25-22, 17-25, 25-17 en 25-20. Door dat resultaat blijft de ploeg uit Vroomshoop op 1 punt staan in de stand.