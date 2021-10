Geen bloemen, maar héél veel propjes crêpepapier bij het Frommelcorso in Vollenhove

''Eindelijk hebben we weer wat kunnen organiseren'', zegt de Voorzitter van de Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken (V.V.V.V.). Vorig jaar moest niet alleen het bloemencorso worden afgelast vanwege corona. ''Het is, helemaal na zo'n lange periode van weinig activiteiten, belangrijk dat we dit organiseren.''

Figuratie erbij, verlichting...Een vakjury en jeugdjury. Het lijkt bijna een gewoon bloemencorso! Han Knol, Voorzitter van de Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken (V.V.V.V.)

Jeugd betrekken

Corso Vollenhove is erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het Frommelcorso valt onder het waarborgen van de bloemencorso-traditie in het stadje. ''De jeugd heeft de toekomst. We willen hen daarom betrekken bij alles wat we doen. Natuurlijk hopen we ze dat ze op deze manier makkelijker doorstromen naar het Kindercorso. En wie weet later naar de grote optocht.''

Nieuw dit jaar is de jeugdjury, die bestaat uit vier oud-winnaars van eerdere edities. ''Dus ze weten waar ze het over hebben.'' De basisschoolleerlingen uit Vollenhove en omstreken werken veelal in groepen aan de creaties. In plaats van dahlia's worden er ontelbaar veel propjes van crêpepapier gebruikt om de wagentjes mee te versieren. ''Ze zijn er best wel lang mee bezig, een aantal weken. Ze bedenken alles zelf. Van titel tot muziek. De jeugd leert wat erbij komt kijken om iets te ontwerpen en maken.''

Er werd voor het eerst gestreden om deze heuse wisselbeker, de 'Gouden prop'. (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Hoog niveau

Het Frommelcorso werd voor de zevende keer georganiseerd en dat is te zien volgens Knol. ''Het gaat steeds naar een hoger niveau.'' Daar is de vakjury het over eens. Jeroen Berk, zelf actief als onder andere ontwerper bij het bloemencorso, vond het niveau 'bizar hoog'.

De top wordt steeds breder. Jeroen Berk, jurylid Frommelcorso

Hij is al een aantal jaren jurylid bij dit evenement, ''Het is ontzettend leuk om te doen. Ik beoordeel het als echte Corsowagens. Is het vooraanzicht mooi? Je ziet oraliteit en durven om 'out of the box' te denken. Zoals bij de winnaars.'' Het groepje WBRB met 'Help! Restauratie Mondriaan'' won de wisselbeker en werd eerste bij de prijs voor de figuratie. Na afloop was er een Wagenbouwersfeest met Dance Fever en het thema 'Glow in the dark'.