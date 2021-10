Uitslagen zondagvoetbal: Heino wint niet, DTC'07 haalt uit

In de 1e klasse E Oost wist Heino niet te winnen van nummer drie RKHVV: 1-1. NEO is de nieuwe koploper in de 2e klasse J Oost. Het won zelf met 3-0 van ATC'65 en zag koploper Achilles '12 voor het eerst verliezen. In de 2e klasse K Noord bleef VENO ongeslagen. In eigen huis werd er met 3-2 gewonnen van SC Emmeloord. Ook DSVD bleef opnieuw ongeslagen en klom dankzij een 3-2 overwinning op Losser naar de derde plek in de 3e klasse A Oost. In dezelfde competitie mocht UDI het eerste punt van het seizoen bijschrijven na een 0-0 gelijkspel op bezoek bij MVV'29. Oranje Zwart blijft onderaan bungelen in de 3e klasse D Noord. In eigen huis was het niet opgewassen tegen Dwingeloo: 1-4.

4e en 5e klasse

La Premiere en Vasse blijven na zes wedstrijden nog ongeslagen in de 4e klasse A Oost. La Premiere won met 4-2 van BSC Unisson en Vasse won met 1-2 bij EMOS. Markelo blijft ongeslagen koploper in de 4e klasse B Oost na een 2-6 overwinning bij Diepenheim. Enter kwam in de 4e klasse G Oost ook tot een 6-2 overwinning en klom daarmee naar de derde plek. Manderveen bleef ongeslagen koploper in de 5e klasse A Oost, maar de grootste uitslag was er voor DTC'07, dat met liefst 9-0 wist te winnen van Vosta. Langeveen won met 2-5 van Vilsteren en pakte daarmee de eerste punten. In de 5e klasse A Noord verloor koploper Kuinre voor het eerst. Op bezoek bij Stanfries werd er met 3-2 verloren, waardoor IJhorst de koppositie kon overnemen.