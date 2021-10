Go Ahead Eagles wint na sensationele comeback van Fortuna Sittard: 4-3

Go Ahead Eagles won deze week al op bezoek bij Vitesse en Almere City en sloot de maand oktober af met een thuisduel tegen Fortuna Sittard. Lang leek het erop dat de thuisploeg de eerste nederlaag van oktober moest slikken, maar in de tweede helft kwamen de Deventenaren terug van een 1-3 achterstand. Joris Kramer kopte vlak voor tijd de 4-3 binnen en liet de Adelaarshorst ontploffen.

Met de van een schorsing terugkerende Giannis Botos in de basis, begon de thuisploeg zwak aan het duel. Na tien slordige minuten, waarin beide ploegen moesten wennen aan het kletsnatte veld, kwam Fortuna Sittard op voorsprong. Zian Flemming had de ruimte op het middenveld en vond met een splijtende steekpass Mats Seuntjes. De spits van de Fortunezen schoot de bal hard, nog wel via Warner Hahn, binnen en daardoor moesten de Eagles al vroeg in de achtervolging. Marc Cardona kopte vlak na de tegentreffer over, maar aan de andere kant was het opnieuw raak. Een mooie aanval van de bezoekers over de linkerkant belandde bij Ben Rienstra, die de bal vanaf zestien meter droog in de linkerhoek kon schuiven: 0-2.

Aansluitingstreffer blijft uit

Na bijna een half uur spelen was daar de eerste echte kans voor de thuisploeg. Een voorzet vanaf de rechterkant van Luuk Brouwers belandde bij Botos, die de bal stijlvol op doel kopte. De lat stond echter de aansluitingstreffer in de weg. Ook na de kans van Botos bleef de ploeg van Kees van Wonderen het proberen via voorzetten van de zijkanten, maar zonder succes. Even later was Flemming zelfs dichtbij 0-3, maar de kopbal van de ex-speler van PEC Zwolle werd van de doellijn gehaald door Joris Kramer.

Doelpuntrijke fase

Vijf minuten na rust was Cardona dicht bij zijn eerste treffer van het seizoen. De Spanjaard kreeg de bal op een presenteerblaadje van Boyd Lucassen, maar de spits schoot naast. Twee minuten later was het wel raak. Een afgrijselijk misverstand tussen doelman Yanick van Osch en Ivo Pinto zorgde ervoor dat Luuk Brouwers zijn vijfde van het seizoen kon maken. Waar de supporters in de Adelaarshorst ineens weer hoop hadden op een goed resultaat, schoot Tesfaldet Tekie alle hoop weer aan diggelen. Nadat Bas Kuipers de bal weg kon koppen uit een hoekschop, belandde de bal voor de voeten van de middenvelder van Fortuna en hij schoot fantastisch raak: 1-3. Toch kwam de thuisploeg opnieuw terug in de wedstrijd, toen Cardona een voorzet van Ragnar Oratmangoen goed binnenkopte.

Comeback compleet

Na de 2-3 kwam de thuisploeg niet meer echt dichtbij de gelijkmaker. Toch was het een kleine tien minuten voor tijd raak, toen Iñigo Córdoba de bal in de kluts voor zijn voeten kreeg. De Spanjaard tikte van dichtbij binnen en maakte alweer zijn vijfde doelpunt in acht competitiewedstrijden. Vlak voor tijd was het feest compleet. Joris Kramer torende boven zijn directe tegenstander uit en kopte de 4-3 binnen. De Adelaarshorst ontplofte en Go Ahead leek op weg naar de derde overwinning op rij. Toch waren de gasten nog tweemaal dichtbij de 4-4, maar twee keer was de lat de Eagles goed gezind en zo bleven de punten in Deventer.

Go Ahead Eagles - Fortuna Sittard 4-3

0-1 Mats Seuntjes (10)

0-2 Ben Rienstra (18)

1-2 Luuk Brouwers (53)

1-3 Tesfaldet Tekie (55)

2-3 Marc Cardona (61)

3-3 Iñigo Córdoba (83)

4-3 Joris Kramer (89)

Arbiter: Bos

Geel: Córdoba, Botos

Go Ahead Eagles: Hahn; Lucassen, Nauber, Kramer, Kuipers; Brouwers, Rommens, Botos; Córdoba, Cardona (Deijl/74), Oratmangoen (Heil/63)(Berden/87)

Fortuna Sittard: Van Osch; Johansson, Angha, Pinto, Ferati; Tekie, Flemming, Rienstra; Duarte (Noslin/79), Seuntjens (Lake/85), Hansson (Sambou/63)