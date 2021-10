Rommens na spektakelstuk in Adelaarshorst: "We hebben hier vertrouwen"

Go Ahead Eagles leek lange tijd op weg naar de eerste nederlaag in oktober, maar in de slotfase werd er in een waar spektakelstuk toch nog gewonnen van Fortuna Sittard: 4-3. Philippe Rommens nam de corner waaruit Joris Kramer de winnende treffer maakte en was dan ook erg blij: "Het is niet dat we met geluk winnen. We spelen goed en creëren kansen. We dwingen het daarmee zelf af."

Bij rust keek de thuisploeg al tegen een 0-2 achterstand aan. Toen Luuk Brouwers vlak na rust de aansluitingstreffer maakte, nam de hoop weer toe bij de thuissupporters. Toch werd het verschil al gauw weer twee, na een prachtig doelpunt van Tesfaldet Tekie. Marc Cardona scoorde echter al snel weer de 2-3 en toen ging het publiek er in de Adelaarshorst maar weer eens achter staan. "Toen ze de 1-3 scoorden dachten we dat het wel heel moeilijk werd, maar gelukkig scoorden we snel de 2-3. Toen geloofden we er weer in en ook het publiek gaf ons veel kracht, dan blijf je gewoon gaan."

Lastige eerste helft

Waar de Eagles de laatste weken uitstekend voor de dag kwamen, was het in de eerste helft niet bij de les, met de vlotte 0-2 achterstand tot gevolg. "Ik denk dat we niet eens heel slecht speelden, we zijn alleen twee momenten niet scherp en dan scoren zij twee keer. Dan weet je dat het moeilijk krijgt." Toch vond de thuisploeg een weg naar succes. "In de rust hebben we de koppen bij elkaar gehouden en de moed niet opgegeven. Dan zie je wat er van kan komen" aldus de Belg

Assist

Bij de 3-3 en de 4-3 was Rommens belangrijk met zijn corners. Bij de gelijkmaker viel de bal gelukkig voor de voeten van Córdoba en bij de 4-3 mikte de Belg de bal op het hoofd van Joris Kramer. "Ik voelde me goed aan de bal, ik won veel tweede ballen en dan is het fijn als je kan bijdragen aan de overwinning met die twee corners."