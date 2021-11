Kopzorgen over snelle stijging coronabesmettingen in Staphorst en Zwartewaterland

Nergens in Nederland zijn in oktober naar verhouding zo veel mensen positief getest op het coronavirus als in de gemeente Staphorst. Bij een op de zestien inwoners is vorige maand een besmetting vastgesteld. Ook in een andere gemeente in de kop van Overijssel zijn grote zorgen over de besmettingscijfers: de gemeente Zwartewaterland. In deze gemeente stijgt het aantal besmettingen het snelst van Nederland.

In beide gemeenten is het overgrote deel van de inwoners gereformeerd en is de vaccinatiegraad laag. Staphorst heeft na Urk de laagste vaccinatiegraad van Nederland. Iets meer dan de helft van alle inwoners van 12 jaar en ouder is volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat percentage is in de afgelopen weken ook vrijwel niet veranderd.

In oktober schoot in Staphorst het aantal besmettingen omhoog. Er werd bij 1073 mensen een coronabesmetting vastgesteld. Dat aantal lag een maand een stuk lager. In september telde Staphorst nog 88 positieve tests. Een toename van ruim 1100 procent. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.

Vorige week vroeg burgemeester Jan ten Kate voorafgaand aan de raadsvergadering niet-gevaccineerde inwoners om hun keuze om geen prik te nemen nog een keer goed te overwegen. Inmiddels hebben de tien basisscholen in Staphorst besloten de veiligheid voor kinderen en leerkrachten te vergroten door luchtfilters in de lokalen te plaatsen.

Snelle stijging in Genemuiden

Op dit moment heeft Zwartewaterland te maken met een sterke stijging van het aantal besmettingen. Daar werden in september nog 46 besmettingen geregistreerd en in oktober steeg dat aantal met maar liefst met ruim 1500 procent naar 756 besmettingen. Met name in de kern Genemuiden laait het aantal besmettingen op.

Burgemeester Eddy Bilder riep onlangs jongeren op hun verantwoordelijkheid te nemen. Veel jongeren in de tapijtstad zijn niet gevaccineerd. De oproep van de burgemeester leidde afgelopen weekend tot de voorlopige sluiting van jeugdhonk 3:16.