Zorgaanbieder Ararat moet wijkverpleegkundige alsnog salaris betalen

Een wijkverpleegkundige van de multiculturele thuiszorgaanbieder Ararat in Almelo moet zijn ingehouden loon alsnog krijgen. Dat oordeelt de kantonrechter. De directeur van Ararat besloot het salaris van de verpleegkundige in te houden naar aanleiding van een ruzie.

Zoals onlangs gemeld waren de verhoudingen tussen directeur Jacob Harutunian en zijn wijkverpleegkundige Ger Ettes deze zomer ernstig vertroebeld. Nadat Ettes in augustus 2019 in dienst was getreden voor 4.173 euro bij een 36-urige werkweek, had hij augustus dit jaar een nieuw contract ondertekend. Toen hij zich een week later ziek meldde met een dreigende burn-out reageerde Harutunian woest en zette hij de uitbetaling van het salaris acuut stop.

Ettes sleepte daarop zijn werkgever in kort geding voor de rechter. Die heeft nu geoordeeld dat zijn baas alsnog met het achterstallige salaris over de brug moet komen.

Daarbij gaat het om het loon volgens de cao. De geëiste eindejaarsuitkering en de corona-zorgbonus van 1000 euro wees de kantonrechter van de hand. Onder meer omdat dit zich niet leent voor een kort gedingprocedure. Ettes was overigens tijdens de rechtszaak zelf niet aanwezig. Naar eigen zeggen omdat hij alle stress niet aankon. Zijn echtgenote nam zodoende de honneurs waar.

Twee handen op een buik

Zorgdirecteur Harutunian en Ettes waren ooit twee handen op één buik. Ze kwamen destijds gebroederlijk naar de redactie van RTV Oost om verhaal te halen na een reportage over de extreme omzetcijfers van Ararat. Dat de instelling - met een kantoor in Hengelo en een dagbesteding in Almelo - met slechts 2,4 fte een omzet scoorde van bijna 3,2 ton klopte niet omdat volgens het zorgduo meerdere familieleden hadden meegeholpen. Omdat ze dat 'om niet' zouden hebben gedaan, was dat niet terug te vinden in de boeken.

Het is niet voor het eerst dat directeur Harutunian overhoop ligt met een wijkverpleegkundige. Zo moest hij ook al eens een ontslagvergoeding van tien mille betalen aan een werkneemster van Gouden Zorg, een van zijn andere zorgbedrijven. Deze wijkverpleegkundige en de directeur hadden ruzie gekregen omdat de werkneemster vond dat ze te hoge zorgindicaties voor de cliënten moest stellen.

Voordat Harutunian actief werd in de zorg had hij een goedlopende delicatessenzaak in Borne. Later begon hij een garagebedrijf, maar dat ging failliet. Daarna stortte hij zich met succes op de zorg. Behalve Ararat is Harutunian ook directeur van Gouden Zorg.

Link met failliet zorgbedrijf

De naam van Ararat dook deze zomer ineens op in combinatie met het failliete Alerazorg. Deze zorgaanbieder kwam dit voorjaar in het nieuws toen bleek dat drie verzekeraars bijna een miljoen euro terug eisten wegens teveel gedeclareerde zorg.

In zijn onderzoek naar de achtergronden van het bankroet van Alerazorg ontdekte de curator vervolgens dat Alerazorg nauw samenwerkte met twee van Harutunians andere zorgbedrijven: Ararat en Gouden Zorg. De curator onderzoekt nog of Ararat en Gouden Zorg een rol hebben gespeeld bij het faillissement van Alerazorg.

Claim

De wijkverpleegkundige Ettes blijkt ook een link te hebben met dit Alera Zorg. De curator heeft namelijk een claim van 83.000 euro tegen hem ingediend in zijn hoedanigheid als aandeelhouder van dit zorgbedrijf.

Coronasteun

Ararat en Gouden Zorg kwamen vorige maand in het nieuws nadat uit onderzoek door RTV Oost bleek dat beide zorgaanbieders gedurende de pandemie tienduizenden euro's aan coronasteun hebben ontvangen.

Dit is vooral opvallend omdat vooraf duidelijke afspraken waren gemaakt dat zorgaanbieders in principe niet voor deze zogenoemde NOW-regeling in aanmerking komen, maar dat ze daarvoor moeten aankloppen bij zorgverzekeraars en gemeenten.