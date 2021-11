Omstreden zorgaanbieder Alerazorg komt maar niet met opgeëiste documenten over de brug

Uit onderzoek van de curator blijkt dat de zorgbureaus Alerazorg, Ararat en Gouden Zorg zijn ondergebracht in één pand aan de Steenzoutweg in Hengelo. (Foto: Google Streetview)

De omstreden zorgaanbieder Alerazorg uit Hengelo komt ondanks herhaalde sommaties van de curator maar niet met alle gevraagde documenten over de brug. De curator had eerder al juridische stappen tegen de directie aangekondigd, maar zijn onderzoek naar de achtergronden van het bankroet loopt vertraging op nu hij niet alle gevraagde stukken krijgt. Alerazorg raakte onder meer in opspraak omdat drie verzekeraars circa een miljoen euro terugeisten wegens teveel gedeclareerd zorggeld.

Curator Philippe Schol schrijft in zijn gisteren gepubliceerde faillissementsverslag dat hij nog altijd in afwachting is van alle gevraagde informatie van de bestuurders.

De vertraging wordt onder meer veroorzaakt doordat één van de bestuurders van advocaat is gewisseld. Een andere betrokkene heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen nadat ze te horen had gekregen dat zij door de curator was aangemerkt als medebestuurder. De onderneemster loopt hierdoor het risico dat ze in dit faillissement privé aansprakelijk kan worden gesteld. Ze is het er niet mee eens dat ze door de curator als medebestuurder wordt beschouwd en heeft daarop een advocaat ingehuurd.

'Conclusies trekken'

De curator meldt in zijn verslag dat de discussie met het bestuur omtrent het aanleveren van informatie wordt voortgezet. "Indien de gevraagde informatie niet wordt aangeleverd - dan wel volgens het bestuur niet voor handen is - zal de curator dienaangaande zijn conclusies trekken."

In de praktijk houdt dat in dat de curator een gerechtelijke procedure kan opstarten, waarin een rechter een oordeel moet vellen of de directieleden onbehoorlijk bestuur kan worden verweten. In dat geval kan de faillissementsschade privé op ze worden verhaald.

Eerder al concludeerde de curator dat de directieleden zich schuldig hebben gemaakt aan zogenoemd paulianeus handelen: het wegsluizen van kapitaal en goederen in aanloop naar een faillissement. De directie betwist dit, maar de curator meldt in zijn nieuwste verslag dat hij zich niettemin beraadt op maatregelen. Vooral ook omdat de directie niet inging op een eerder schikkingsvoorstel.

Teveel gedeclareerd

Het bedrag dat de drie zorgverzekeraars terugeisen van Alerazorg wegens teveel gedeclareerd zorggeld is intussen opgelopen tot ruim 1,1 miljoen, blijkt verder uit het faillissementsverslag.

De curator schrijft verder dat er nog voor circa een ton moet binnenkomen van diverse debiteuren. Ondanks meerdere sommaties zijn deze facturen nog altijd niet voldaan. De curator meldt nu dat hij een incassoprocedure in gang wil gaan zetten.

Partner als boekhouder

Daarnaast is de curator bezig met een onderzoek naar de rol van de boekhouder van Alerazorg. Uit zijn onderzoek bleek eerder al dat deze boekhouder feitelijk de levenspartner is van een van de directeuren. De boekhouder heeft intussen een advocaat in de arm genomen, zo blijkt uit het faillissementsverslag.

Deze levenspartner/boekhouder is eigenaar van een bedrijvenverzamelgebouw aan de Steenzoutweg op het Hengelose industrieterrein Strootbeekpark. Daarin waren behalve Alerazorg ook het boekhoudkantoor van de levenspartner gehuisvest en twee andere zorgaanbieders: Gouden Zorg en Ararat.

Link met andere zorgbureaus

De curator is inmiddels een onderzoek begonnen naar de link tussen het failliete Alerazorg en Gouden Zorg en Ararat. Met name over het multiculturele Ararat heeft RTV Oost inmiddels al meermalen bericht. Niet alleen over de extreme omzetcijfers, maar ook omdat de directeur overhoop lag met zijn wijkverpleegkundigen. Een van deze werkneemsters vond dat ze te hoge zorgindicaties voor de cliënten moest stellen.

Daarnaast bleek uit onderzoek door RTV Oost dat - net als Alerazorg - zowel Ararat als Gouden Zorg tienduizenden euro's aan coronasteun hebben ontvangen. Dit is vooral opvallend omdat zorgaanbieders in principe niet voor deze zogenoemde NOW-regeling in aanmerking komen, maar dat ze voor steun horen aan te kloppen bij zorgverzekeraars en gemeenten.