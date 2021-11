Programma: Twentse derby in Eredivisie en topper voor FC Twente Vrouwen

Betaald voetbal

In de Eredivisie staan FC Twente en Heracles Almelo dus tegenover elkaar in de Twentse derby. De wedstrijd is de opener van speelronde 12 op vrijdagavond. PEC Zwolle speelt een dag later in eigen huis tegen SC Cambuur en Go Ahead Eagles komt voor de tweede week op rij in actie op zondagavond. Het gaat dan op bezoek bij koploper Ajax.

Amateurvoetbal

HHC Hardenberg is bezig aan een wisselend seizoen in de Tweede Divisie en staat tiende. Zaterdag is ASWH, de nummer voorlaatst, de volgende tegenstander. In de Derde Divisie gaat Excelsior'31 naar laagvlieger DOVO en Staphorst speelt bij nummer vier Harkemase Boys. Op zondag heeft HSC'21 al sinds 12 september niet meer verloren. Die lijn hoopt het komend weekend door te trekken tegen Unitas.

In de hoofdklasse B is SC Genemuiden nog steeds de koploper. Zaterdag komt SDC Putten, de nummer voorlaatst, op bezoek. DETO gaat op bezoek bij De Dijk en Berkum ontvangt NSC Nijkerk.

Vrouwenvoetbal

In de Vrouwen Eredivisie zijn de verschillen erg klein. De top vijf staat binnen een punt. FC Twente is de nummer twee en speelt vrijdag de topper tegen koploper Feyenoord. PEC Zwolle was lang koploper, maar staat nu vijfde op doelsaldo. Komend weekend is de ploeg vrij in verband met het oneven aantal ploegen in de Eredivisie.

Basketbal

Landstede Hammers neemt het komende zondag in de BNXT League op tegen hekkensluiter The Hague Royals. Bij de vrouwen komt Jolly Jumpers twee keer in actie. Morgen speelt het thuis tegen Batouwe en zaterdag gaat de ploeg uit Tubbergen op bezoek bij Landslake Lions.

Handbal

In de Eredivisie bij de vrouwen staat speelronde zeven op het programma. Kwiek is tot nu toe de best presterende ploeg. Zaterdag gaat de ploeg uit Raalte op bezoek bij Quintus. DSVD ontvangt die avond hekkensluiter BFC. Zondag gaat Borhave tegen Volendam op zoek naar de eerste zege.

Volleybal

Bij de volleybalsters staat de Overijsselse derby tussen Eurosped en Regio Zwolle op het programma. Eurosped verloor de eerste zes duels, Zwolle doet het beter. Het won en verloor drie duels. Apollo 8 is nog ongeslagen en speelt de topper tegen het eveneens ongeslagen Talentteam Papendal. Set-Up'65 wist nog niet te winnen en speelt zaterdag bij VCN.

Waterpolo

De waterpolomannen van Het Ravijn is de nummer twee van de Eredivisie en neemt het zaterdag thuis op tegen PSV. De vrouwen zijn deze week vrij.