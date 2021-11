Verdachte moordaanslag op Twentse advocaat Schol vreest voor zijn leven

Advocaat en curator Schol werd twee jaar geleden dichtbij zijn huis neergeschoten, terwijl hij zijn hond uitliet. Het slachtoffer werd vijf maal beschoten vanaf de passagierskant van een langzaam passerende VW Polo. Het raampje was open. Schol werd in zijn bovenbeen geraakt, maar overleefde de aanslag. Het incident was anderhalve maand na de moord op advocaat Derk Wiersum.

Moordmakelaar

Volgens Schol zelf heeft de aanslag te maken met het faillissement van een sportschool, die hij heeft afgewikkeld. Het OM ziet de oud-eigenaar van dat failliete bedrijf ook als opdrachtgever, maar heeft hem er nog niet voor aangehouden. In de visie van justitie heeft de man een bekende uit het criminele milieu gevraagd om de moordaanslag op Schol uit te voeren. Ook deze 'moordmakelaar' is nog niet aangehouden. Hun beide huizen zijn wel doorzocht.

Een jaar geleden werden wel twee mannen opgepakt die de beschieting op Schol zouden hebben uitgevoerd. De twee Hengeloërs ontkennen allebei. Een van hen kwam op een korte rechtszitting vandaag met het verhaal dat hij zijn auto geregeld uitleende. Zo ook op de dag van de liquidatiepoging. Aan wie hij dat deed, zegt hij niet: "Ik kan niets zeggen, zonder mijzelf of mijn gezin in gevaar te brengen. Dan ga ik het niet overleven. Ook de gevolgen voor mijn gezin kan ik dan niet overzien."

Bewijs

Justitie zegt tegen de twee verdachten veel bewijs te hebben. Zo zijn er verschillende stiekem opgenomen gesprekken die hun betrokkenheid bij de liquidatiepoging aantonen. Ze hebben het erover "dat het ding moet verdwijnen." In verhoren bij de recherche wordt door één van de twee toegegeven dat met 'dat ding' een wapen omschreven wordt.

Een anonieme melding zette de politie op hun spoor. Een van hen blijkt de gebruiker te zijn geweest van de Volkswagen Polo, van waaruit de moordaanslag op de advocaat is gepleegd. Die auto is volgens justitie na de aanslag wel van uiterlijk veranderd. Zo werd het VW-logo zwart overgespoten en werden er andere, minder opvallende, velgen onder gemonteerd. Een tijdje later werd de auto te koop gezet.

Nog een moordaanslag

De gebruiker van de auto zou enkele weken voor het schieten op Schol ook een Losserse sportschool hebben beschoten. Dat gebeurde middenin de nacht. Justitie ziet dat eveneens als moordpoging, omdat er nog mensen in het pand aanwezig waren.

Er werden vier schoten afgevuurd, de kogels verdwenen in het systeemplafond. Bij beide aanslagen in hetzelfde wapen gebruikt. Het OM linkt de verdachte aan de beschieting van de sportschool, omdat hij naast de VW Polo ook de beschikking had over een zwarte BMW, die als vluchtauto is gebruikt. De wagen is te zien op camerabeelden.

De verdediging van de twee verdachten blijft erop hameren dat hun cliënten de moordaanslag op advocaat Schol niet kunnen hebben gepleegd. Ze wijzen op de verklaringen van zes getuigen, waaronder het slachtoffer, dat er in de VW Polo twee getinte mannen zaten met zwart haar. De twee verdachten zijn niet getint en kalend of kaal.

Incasso

Overigens lijkt het gebruikte wapen eerder ook al ingezet te zijn bij een beschieting van een huis in Nijverdal. Volgens justitie voerden de verdachten vaker 'klussen' uit in opdracht van derden. Eén van de twee verdachten heeft vandaag toegegeven dat hij vaker 'incasso's deed'.

De verdachten blijven voorlopig vast. Het eindproces tegen hen dient in januari.