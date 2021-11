Illegale prostitutie, verboden gokspelen en zorgfraude: invallen door heel Twente

De controleactie werd gehouden in het kader van de jaarlijkse Week tegen Ondermijning. Ieder jaar voeren politie, justitie en gemeenten in Twente zo'n actie uit, waarbij met name scherp wordt gecontroleerd op het fenomeen ondermijning: de onderwereld die kans ziet door te dringen tot de bovenwereld.

Dit jaar golden illegale prostitutie, clandestien gokken, het schenken van alcohol zonder vergunning en zorgfraude als speerpunten.

Behalve politie, justitie en gemeenten namen onder meer ook de fiscus, de sociale recherche en de Kansspelautoriteit aan de achtie deel.

Zorgfraude

Er werd met name uitgebreid ingezet op zorgfraude. In totaal werden vijftien zorgbureaus doorgelicht. De meeste bureaus bleken hun zaken goed op orde te hebben, maar in een aantal gevallen deugde de administratie niet. Bij een locatie voor Beschermd Wonen werden niet eens cliënten aangetroffen. Daarnaast bleek een zorgaanbieder reisjes te maken met cliënten. Ook werden gezelschapsspelletjes ingezet als dagbesteding. Dergelijke activiteiten worden echter niet als zorgverlening beschouwd.

Wethouder Eugène van Mierlo licht de resultaten toe van de regionale week tegen de ondermijning (Foto: RTV Oost / Emiel Houben)

Met name de gemeente Almelo staat bekend als fanatiek bestrijder van dubieuze zorgbureaus. Wethouder Eugène van Mierlo: "Bij zorgfraude wordt geld dat voor de zorg bedoeld is onttrokken en krijgen cliënten niet de hulp die ze nodig hebben."

Uit onderzoek begin dit jaar bleek dat de zorg en criminaliteit steeds meer met elkaar verweven raken.

Volgens Van Mierlo komt bij de meeste zorgaanbieders de clïent op de eerste plek, maar zijn er ook aanbieders die niet als doel hebben om goede zorg te verlenen, maar willen ze vooral winst maken. "Daarbij maken ze misbruik van de meest kwetsbare inwoners."

Met de Twentse zorgbureaus die hun zaken niet in orde hadden zijn vervolgafspraken gemaakt. Wanneer ze dan nog geen beterschap hebben laten zien, kunnen sancties worden opgelegd.

Zorgfraude herkennen

De Saxion Hogeschool en het ROC van Twente organiseerden de afgelopen week samen met zorgverzekeraar Menzis een online symposium, waarbij docenten en studenten tips kregen hoe ze misbruik van zorggeld kunnen herkennen.

Het herkennen van zorgfraude is volgens Van Mierlo niet alleen van belang voor professionals, maar ook voor gewone burgers. Vandaar dat gemeenten via sociale media campagne gaan voeren, waarbij de inwoners wordt geleerd hoe zorgmisbruik eruit ziet.

Signalen variëren van slechte huisvesting van cliënten en toezicht via camera's in plaats van persoonlijk toezicht door zorgprofessionals tot misbruik of verwaarlozing van cliënten, hoge winstpercentages of intimidatie door zorgverleners.

Illegaal gokken

Bij 32 panden werden controles uitgevoerd op illegaal gokken. Daarbij werden zeven illegale speeltafels, vijf gokkasten en speelzuilen en drie spelcomputers en laptops in beslag genomen. In Glane werd een einde gemaakt aan een illegale bingoavond, waarbij zo'n honderd deelnemers aanwezig waren.

Ook werd gecontroleerd op illegale prostitutie gecontroleerd. Daarbij werden zes dames aangetroffen die clandestien hun werk deden.

Illegaal drank schenken

In totaal werden in 76 panden invallen gedaan. Behalve zorgbureaus ging het daarbij ook om autobedrijven en supermarkten. Bij meerdere panden werd zonder vergunning alcoholhoudende drank geschonken, waaronder illegale drank uit het buitenland.

Daarnaast werd één persoon aangehouden, die internationaal gezocht werd.

Tevreden over resultaat

Burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo, regionaal portefeuillehouder ondermijning, toonde zich tevreden over de resultaten van de actie. "Het doel van deze integrale aanpak is om ondermijnende activiteiten te voorkomen, op te sporen en in te grijpen. Waarmee we ongewenste vermenging tussen de boven- en onderwereld willen verstoren. Criminele activiteiten zorggen voor veel onrust en overlast en tasten ons leefklimaat aan. Daarom blijven we als Twentse gemeenten hiertegen in actie komen."