Familie treurt om doodgereden hondje: "Het is een traumatische ervaring voor onze dochter"

Op vrijdagavond laat de zevenjarige Lilly (7) uit Hengelo haar hondje uit. Zoals ze dat wel vaker doet. Maar deze keer is anders. Rond een uur of zeven 's avonds wordt het hondje aangereden door een automobilist. De hond is vrijwel direct dood, de automobilist is nergens te bekennen en de familie blijft achter met groot verdriet.

De aanrijding gebeurde op 29 oktober, rond half zeven 's avonds op de Dennenbosweg in Hengelo. Tanja, de moeder van het meisje, spreekt van een traumatische ervaring voor haar dochter. "Lilly kwam naar huis lopen met een dood hondje in haar armen. Ze was zó flink. Het is hartverscheurend om zoiets te zien als moeder", vertelt Tanja. Ze kan haar tranen niet tegenhouden.

De bestuurder van de auto is niet gestopt en heeft zich tot op heden niet gemeld. Van het ongeluk zijn camerabeelden beschikbaar. Hierop is te zien dat het hondje vrij plotseling de straat op rent. Ook is te zien dat de automobilist naar alle waarschijnlijkheid te snel reed.



Boodschap

De zus van Tanja zag ook het verdriet van het hele gezin na het verlies van hun hondje Diesel. Zij besloot om de video te delen met een wijkagent in Hengelo. De beelden worden snel opgepikt: de wijkagent deelt de video en inmiddels is de video bijna zevenhonderd keer gedeeld. Onderdeel van het bericht van de politie is een signalement van de auto die het hondje aanreed. Een fijn idee, vindt Tanja: "Kijk, wij krijgen ons hondje er niet mee terug. Maar ik hoop wel echt dat iemand nu wel drie keer nadenkt voor 'ie te hard rijdt binnen de bebouwde kom."

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.