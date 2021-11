Raad Enschede kritisch over duizenden euro's voor 'fietsburgemeester' Hennie Kuiper

Hennie Kuiper krijgt duizenden euro's per jaar om 'fietsburgemeester van Enschede' te mogen zijn. Sinds de invoering van de titel, ruim twee jaar terug, heeft Kuiper bijna 18.000 euro ontvangen, zonder dat daar harde afspraken tegenover staan. Een aantal partijen in de Enschedese raad is kritisch over de gang van zaken en wil opheldering.

Met een goudkleurige fietsketting om zijn nek werd Hennie Kuiper in augustus 2019 benoemd tot 'eerste fietsburgemeester van Enschede'. De voormalig profwielrenner moet met de titel het fietsen in Enschede promoten.

Bijna 18.000 euro

Kuiper ontvangt 750 euro per maand voor de titel, blijkt uit opgevraagde informatie van de gemeente Enschede. In de eerste vier maanden van 2021 lag de vergoeding op 500 euro, omdat door corona veel activiteiten volgens de gemeente stillagen. Sinds de start heeft Kuiper in totaal 17.750 euro aan gemeenschapsgeld ontvangen.

Het geld komt volgens de gemeente uit budgetten voor de Enschede Fietsstad-campagne. Maar van een strikte definitie wat Kuiper precies voor het geld moet doen, of hoeveel uren hij erin moet investeren, is volgens de gemeente geen sprake.

Als ik zie hoeveel mensen zich belangeloos inzetten voor de gemeente, dat vind ik dit echt een flink bedrag Margriet Visser van EnschedeAnders

'Verbaasd'

Dat laatste steekt Margriet Visser van EnschedeAnders. "Ik schrik hiervan. Als ik zie hoeveel mensen zich belangeloos inzetten voor de gemeente, dan vind ik dit echt een flink bedrag. Ik heb niets tegen een onkostenvergoeding, maar het college had ons hier beter over moeten informeren."

Ook PVV Enschede-raadslid Jan Willem Elferink zegt verbaasd te zijn. "Bij het geven van subsidies mag je toch verwachten dat er eisen aan gekoppeld worden en dat teruggekoppeld wordt of aan die eisen voldaan wordt." Elferink gaat vragen over de kwestie stellen aan het gemeentebestuur.

VVD-raadslid Joost Nijhuis is milder. "Deze bedragen waren mij niet bekend. Maar als de beste man er werk voor verricht en het komt uit een bestaand budget, dan vind ik dat volkomen legitiem. We mogen blij zijn met zo'n wielericoon voor Enschede."

Ik vind zeker niet dat ik overbetaald ben, dan zou ik dit werk ook nooit doen Hennie Kuiper

'Onkostenvergoeding'

Hennie Kuiper laat desgevraagd weten het geld te zien als een onkostenvergoeding. "We zijn bezig geweest met het project Enschede Fietsstad 2020 dat een groot succes was. Verder geef ik voorlichting op scholen over licht en veiligheid, schrijf ik columns, enzovoorts. Er is mij destijds een voorstel gedaan voor een financiële vergoeding en daar ben ik akkoord mee gegaan."

Op de vraag hoeveel uur hij per week bezig is als 'fietsburgemeester', zegt hij: "Daar mag je naar vragen, maar daar hoef ik geen antwoord op te geven. Vraag eens bij een marketingbureau na wat een bekende Nederlander waard is. De naam 'Hennie Kuiper' is ook wat waard. Ik vind zeker niet dat ik overbetaald ben, dan zou ik dit werk ook nooit doen."