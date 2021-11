Middeleeuws fake news ontzenuwd in de Sassenpoort in Zwolle

Waarom de Zwollenaren blauwvingers heten? Het verhaal dat de inwoners elkaar graag vertellen is dat de Zwollenaren een klok aan Kampen verkochten en dat de Kampenaren in kleingeld betaalden, wat de Zwollenaren blauwe vingers van het tellen opleverden. Maar is dat zo? Volgens Willemijn Zwart, die deze educatieve excursie ontwierp, is deze vraag de aanleiding voor de kinderen om op onderzoek te gaan. "Het verhaal begint met een verwarde oude man met blauwe vingers, die begint te vertellen. De kinderen gaan vervolgens in de Sassenpoort aanwijzingen zoeken om zo het ware verhaal te ontdekken."

Puzzels

Hierbij luisteren de kinderen ook naar fragmenten van een audio-drama dat het verhaal tot leven moet wekken. En er zijn puzzels en vragen om op te lossen. Uiteindelijk ontdekken ze dat het grappige verhaal over het tellen van kleingeld misschien toch niet waar is. Waarschijnlijk komt de naam van het verraad dat de Zwollenaren pleegden. Ze hebben gezworen iemand vrije doorgang te geven maar sloten die persoon toch op in de Sassenpoort. En door hun verraad kleurden de vingers waarmee ze hun eed zworen blauw.

Lesstof

"Het fijne is dat alles wat ze hier leren over staten en steden aansluit bij de lesmethode," zegt Zwart. "Als de kinderen hier zijn geweest hebben ze de lesstof opgenomen die ze anders uit hun geschiedenisboek hadden gehaald. Het gaat erom dat ze ook echt iets aan de excursie hebben, wat voor het onderwijs natuurlijk heel belangrijk is."

Zo belangrijk dat demissionair minister van onderwijs en media, Arie Slob, bij de opening aanwezig is. "Goed geschiedenisonderwijs is heel belangrijk. En ze leren over hun eigen stad, wat het natuurlijk ook dichterbij brengt. Is het ook belangrijk dat een stukje 'fake news' uit de middeleeuwen ontzenuwd wordt? "Tja dat is natuurlijk van alle tijden," zegt de minister.