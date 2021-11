BHV'er van het jaar: "Je moet precies weten hoe een brandblusser werkt en waar je die kunt vinden"

De collega's hadden braaf hun mond gehouden. Dus de verrassing was groot toen Lenneke te Nijenhuis in 't Dijkhuis in Borne hoorde, dat ze zichzelf een jaar lang BHV'er van het jaar mag noemen bij TriviumMeulenbeltZorg. Lenneke werkt als verpleegkundige bij de zorginstelling en is daarnaast BHV-ploegleider. Gisteren was het de dag van de BHV'er. Dubbel feest dus voor Lenneke.

Opleidingsinstantie Velco koos uit zesduizend cursisten Lenneke als nieuwe BHV-topper. Klaas Tabak, Hoofd BHV bij TMZ, vindt het terecht dat zijn collega de prijs heeft gekregen. "Vooral haar gedrevenheid valt op. Ze neemt haar taak als BHV'er heel serieus." De verpleegkundige begint te lachen: "Dat klopt wel ja. Ik ben wel pittig als ik instructies uit moet delen bij een ontruiming. Maar dan luisteren mensen ook." Zelf zal ze altijd naar voren stappen als er iemand in nood is, vertelt ze.

Brandblusser

Vlot loopt Lenneke door de zorginstelling. Ze weet feilloos waar alle alarmknoppen zitten die je moet indrukken als er brand is. En ook de brandblusser kent geen geheimen meer. "Je moet regelmatig controleren of de borgpin er nog goed in zit en of je te maken hebt met een goedgekeurde brandblusser."

Tegen werknemers die nog twijfelen of BHV'er iets is wat bij hun zou passen, adviseert Te Nijenhuis eens mee te lopen met een andere BHV'er. "Dan weet je of het bij je past." Een suf imago heeft de bedrijfshulpverlener al lang niet meer volgens Lenneke. "Als BHV'er kun je wat voor je collega's in nood betekenen."