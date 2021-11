Is Juzaira uit Enschede het mooiste plussize model ter wereld?

"Vroeger was ik slank", zegt Juzaira in haar studio in Enschede terwijl ze zich opmaakt. "Toen ik begin 20 was, werd ik meer curvy." Het was een lange, moeilijke weg om te komen waar ze nu staat.

Niet iedereen die Juzaira kende als een slanke tiener, kon accepteren dat zij op een gegeven moment niet meer slank was. "Ik heb echt vervelende dingen gehoord. Ga afvallen Juzaira, zeiden ze dan. Je bent te dik." Dit soort opmerkingen raakten haar diep. "Ik werd gepest en daar werd ik heel verdrietig van. Ik uitte dat niet, maar voelde het van binnen. Dat is heel erg, hoor." Ze is even stil.

Acceptatie

Op een gegeven moment ging bij haar de knop om. Ze leerde zichzelf te accepteren hoe ze was. "Het is allemaal mindset. Ik heb mijn mindset veranderd. Ik heb vrede met hoe ik ben." Die instelling bracht haar waar ze nu is, als de Nederlandse kandidaat van een wereldverkiezing.

Ik ben mooi en accepteer mezelf zoals ik ben Juzaira Girigori

Ze voelt een gezonde spanning voor 18 november, de datum waarop de verkiezing online begint. "Ik heb heel veel aan mijn personal coach Sumeree Francisco. Ik heb zoveel aan haar in aanloop naar deze missverkiezing. Ze helpt me met mijn speech en traint me hoe ik op het podium moet staan."

Op 20 november wordt bekend gemaakt wie zich Miss Top of the World Plus Size mag noemen. Juzaira is klaar voor die titel. En ze weet ook al wat ze na de verkiezing wil gaan doen. "Ik wil andere dames gaan coachen om zichzelf te accepteren."