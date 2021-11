Nieuwe coronamaatregelen op komst, stijging aantal ziekenhuisopnames 'veel te hard'

Door het stijgend aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen kan het niet anders dan "dat we toch weer opnieuw maatregelen zullen moeten treffen". Dat zei demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vandaag na een coronaoverleg. Morgen worden de knopen doorgehakt en volgt voor het eerst sinds maanden weer een coronapersconferentie van premier Rutte en minister De Jonge.

Volgens De Jonge moet gekeken worden welke maatregelen "het meest passend" zijn, en ziekenhuisopnames onder "mensen die niet beschermd zijn, niet gevaccineerd zijn" voorkomen kunnen worden. Hij wilde niet zeggen of dat betekent dat er maatregelen komen die specifiek gelden voor ongevaccineerden. "We moeten wel kijken: waar moeten de maatregelen de meeste bescherming bieden?" Het Outbreak Management Team (OMT) is hierover om advies gevraagd.

Weer mondkapjes en thuiswerken?

Wat het kabinet gaat doen, wordt dinsdag besloten. De NOS geeft een schot voor de boeg op basis van 'ingewijden' van het demissionaire kabinet. Zo wordt naar verwachting het coronatoegangsbewijs uitgebreid naar meer sectoren zoals sportscholen, zwembaden, musea, dierentuinen en pretparken. Daarnaast komt volgens deze informatie de mondkapjesplicht terug in publieke binnenruimtes zoals bibliotheken en gemeentehuizen. Een ander punt dat morgen naar verwachting wordt aangestipt is het thuiswerken. Het demissionaire kabinet wil voortaan dat mensen de helft van de tijd thuiswerken.

Besluiten over maatregelen worden morgen tijdens een bijeenkomst van de betrokken ministers definitief. Dinsdagavond om 19.00 uur is er weer een persconferentie.

Ziekenhuisopnames

Momenteel stijgt het aantal ziekenhuisopnames "veel te hard", aldus De Jonge. "We zien dat er inmiddels zo'n 1.200 mensen in de ziekenhuizen zijn opgenomen met corona. We willen niet in de situatie komen dat dat weer leidt tot het afschalen van alle zorg die andere patiënten dan coronapatiënten ook gewoon nodig hebben."

In de kop van Overijssel komen momenteel veel besmettingen voor in met name Staphorst en delen van Zwartewaterland waar een relatief lage vaccinatiegraad is. Ziekenhuis Isala belde enkele weken geleden in het weekend de zogenoemde inhaaloperaties af om capaciteitsproblemen te voorkomen. Een toename van het aantal coronapatiënten was daar de oorzaak van.