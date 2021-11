Druk op geboortezorg leidt tot meer zorgen en stress bij zwangere vrouwen

Niet de pijnstilling krijgen waar je op had gehoopt of zonder medische indicatie noodgedwongen thuis bevallen in plaats van in het ziekenhuis: het overkomt steeds meer zwangere vrouwen. De druk op de geboortezorg zorgt voor schrijnende situaties waardoor vrouwen negatief terugkijken op hun bevalling en vooraf meer stress ervaren.

Francois Hesseling verloskundige in zijn praktijk in Raalte bereidt vrouwen voor op een bevalling die anders loopt dan zij hopen: “Ik benoem expliciet dat het kan zijn dat ze niet in het ziekenhuis terecht kunnen waar ze naartoe willen, dit deed ik eerder nooit.” Hij merkt dat de druk op de geboortezorg voor onrust zorgt bij zwangere vrouwen. Niet alleen voor de bevalling maar ook na die tijd.

Alsnog thuis bevallen

Bas Nij-Bijvank is gynaecoloog in het Zwolse Isala ziekenhuis en hij erkent de ervaringen van Francois. "Tijdens pieken is er een uitdaging, dan hebben we alle handjes nodig op de werkvloer. Maar soms lopen we tegen onze grenzen aan en dan moeten we nee verkopen." Nij-Bijvank benadrukt wel dat de veiligheid en de zorg zelf niet in geding zijn. "we zullen er altijd voor zorgen dat je de zorg krijgt die je nodig hebt, dat geldt ook voor andere ziekenhuizen."

Verloskundige Hesseling benoemt dat vrouwen zonder medische indicatie vaak alsnog thuis bevallen wanneer zij alleen terecht kunnen in een ziekenhuis op grote afstand. "Als het ziekenhuis in jouw regio vol is en je moet een uur rijden naar een vreemd ziekenhuis, dan snap ik de keuze om toch maar thuis te bevallen."

We weigeren nooit zomaar, we hebben een goed doordacht schema waar een weigering doorheen moet. Bas Nij Bijvank gynaeoloog Isala

Negatieve ervaring

Wanneer de bevalling niet loopt zoals gehoopt kijken vrouwen hier negatief op terug. Bas Nij-Bijvank gynaecoloog Isala: "Het is met name vervelend en het leidt waarschijnlijk tot een minder goede ervaring rondom die bevalling." Volgens Nij-Bijvank leidt de druk tot onnodige stress bij de zwangere zelf maar ook bij haar partner.

Hesseling en Nij-Bijvank hebben met elkaar gekeken naar verschillende zorgbehoeften, hieruit hebben zij een selectie gemaakt van zorgbehoeften die altijd in het ziekenhuis terecht moeten kunnen en welke niet. Dit zorgt ervoor dat verloskundige met creatieve oplossingen komen, zoals zwembaden.

Zwembadjes als pijnbestrijding

Francois heeft een aantal zwembaden ingeslagen om te verhuren aan zwangere vrouwen. Deze zwembaden dienen als pijnbestrijding. In sommige gevallen kunnen vrouwen zonder medische indicatie niet in het ziekenhuis terecht voor pijnbestrijding, zoals een ruggenprik die zij wel zouden willen. In een zwembad bevallen verlicht de pijn, daarom biedt Francois deze te huur aan.

Toekomst

Hesseling maakt zich zorgen om de toekomst. Volgens hem is er momenteel sprake van symptoombestrijding in plaats van het aanpakken van de ziekte. Hij noemt als voorbeeld meer bedden maar ook meer handen aan het bed. Gynaecoloog Nij-Bijvank benoemt dat er regionaal naar een oplossing wordt gekeken. Momenteel zijn ziekenhuizen, gynaecologen, verloskundigen en kraamverzorgers met elkaar in gesprek hoe zij de capaciteit kunnen vergroten.

Het streven is om in november digitaal inzichtelijk te hebben welke ziekenhuizen wel en geen plek hebben voor vrouwen die op het punt staan te bevallen. Dit moet verloskundigen tijd besparen die zij anders hadden besteed aan het rondbellen van ziekenhuizen voor het vinden van plek.

Daarnaast focust Isala zich ook op het opleiden van verpleegkundigen en gebruikt het ziekenhuis zogenaamde taakherschikking. Er zijn verpleegkundigen die de taken van gespecialiseerde verpleegkundigen overnemen. Volgens Bas Nij-Bijvank is het denkbaar dat het aantal bevallingen nog meer gaat toenemen dus bereiden zij zich voor op meer personeel en ruimte.