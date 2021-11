Eerste luchtfilters geplaatst op basisscholen Staphorst

Vanwege de oplopende besmettingen met het coronavirus slaan de scholen, de gemeente en het bedrijf PlasmaMade de handen ineen om het aantal besmettingen terug te dringen. "Noaberschap noemen wij dat hier in Staphorst, samen op zoek naar een oplossing. De luchtkwaliteit wordt schoon en zuiver na het plaatsen van de filters. Op scholen is een goed binnenklimaat altijd belangrijk en nu ten tijde van corona helemaal, de filters halen mogelijke aanwezige virussen of bijvoorbeeld fijnstof uit de lucht en geeft zuivere lucht er voor terug."

Luchtzuiveringszuil in de strijd tegen coronabesmettingen op school (Foto: RTV Oost)

Martin van der Sluis van PlasmaMade zegt dat met het plaatsen van de luchtzuiveringszuilen de veiligheid binnen school met het oog op corona-besmettingen gegarandeerd is. "Die ervaring hebben wij en met sensoren kunnen wij in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven in de gaten houden hoe het staat met de luchtkwaliteit."

Jas in de klas

De leerlingen vinden het prima, want nu staan de ramen en deuren tegen elkaar open om maar zo goed mogelijk te ventileren. Dat is in de winter toch best fris.

Veronique en Ard-Jan hebben goed opgelet toen de meester uitlegde waarom ze ineens zo'n zwarte zuil in de klas hebben staan. "Als je met veel kinderen in de klas zit, dan komen er ook veel aerosolen (druppeltjes die virusdeeltjes kunnen bevatten red.) in de lucht. Dit filter haalt die eruit en geeft schone lucht terug. En het is minder koud, we hoeven dan niet meer met een jas aan in de klas te zitten, dat werkt ook niet lekker. Nu met corona is het helemaal belangrijk om schone lucht in te ademen."

Eerste luchtzuiveringszuilen worden bezorgd bij Koning Willem-Alexanderschool (Foto: RTV Oost)

Directeur Jan Kuijers van de Koning Willem-Alexanderschool vindt dat alles wat bijdraagt aan een gezond binnenklimaat welkom is. "Onze leraren zijn vrij nuchter, maar ook wij weten dat de besmettingen oplopen en op een school is afstand houden wat moeilijker. Al jaren is goede ventilatie en luchtkwaliteit een issue, daarvoor hebben zaken aangepast, maar als dit nog schonere lucht en een beter leefklimaat met of zonder corona geeft dan doen wij graag mee. Dit geeft toch een gerustgesteld gevoel wij kunnen op een goede manier lesgeven."