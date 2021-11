Minder goedkopere woningen dan gepland is voor Zwolse raad geen optie

De gemeenteraad van Zwolle gaat er niet mee akkoord dat er in de stad minder goedkopere woningen worden gebouwd dan gepland. Het gaat met name om Breezicht Noord bij Stadshagen. Het stadsbestuur kwam met een voorstel om daar toch minder goedkopere woningen te bouwen en meer duurdere. Dat zou het effect zijn van als maar stijgende huizenprijzen.

Maandagavond werd er specifiek gesproken over Breezicht Noord. Door de stijgende huizenprijzen zijn de goedkopere woningen voor starters niet te betalen. Er moet daarom eerst uitgezocht worden of dat echt niet anders kan. Daarom zal het de komende raadsvergaderingen een terugkomend onderwerp zijn op de agenda.

Onderzoek

De gemeenteraad stemde er ook mee in dat een externe deskundige daar onderzoek naar moet doen. Meerdere fracties benadrukten dat er te weinig inzet is om woningen te realiseren voor starters. Het aantal mensen dat gericht zoekt naar een starterswoning is erg groot en het aanbod aan woningen is zeer gering.

De gemeente moet daarnaast beter z'n best doen om de extreme prijsstijgingen aan te pakken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door regels voor beleggers, opkopers en huisjesmelkers veel strenger te maken. Deze partijen op de huizenmarkt overbieden elkaar flink. Dat geldt met name voor starterswoningen. Het gevolg is dat woningen voor starters daardoor voor hen onbetaalbaar worden.

Beleggers weren

In de raadsstukken wordt dat 'opkoopbescherming' genoemd. Dat houdt in dat de koper van een woning er zelf een paar jaar in moet wonen voordat de woning verhuurd mag worden. Voor de meeste nieuwbouwprojecten in Zwolle is deze regel al van kracht. Maar voor de bestaande bouw is daarvoor niets geregeld. De gemeenteraad wil daar verandering in brengen en dat moet worden onderzocht.