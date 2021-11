TV Oost eindelijk in HD beschikbaar voor Ziggo-klanten

Klanten van Ziggo zullen met ingang van dinsdag 9 november TV Oost een stuk scherper zien. De programma’s worden dan eindelijk in HD-kwaliteit door Ziggo uitgezonden. Ziggo was de laatste provider die de regionale omroepen nog in SD-kwaliteit doorzette.

RTV Oost biedt al 11 jaar lang haar tv-programma’s in HD aan bij alle providers. De regionale omroep voor Overijssel was destijds de eerste regionale omroep die compleet in HD produceerde. Klanten van onder meer KPN, Caiway en Delta kunnen al heel lang TV Oost in HD ontvangen. Nu kunnen eindelijk ook Ziggo-klanten van een scherpe beeldkwaliteit genieten.

Van het betere beeld genieten gaat vanzelf. De moderne mediabox, CI+ kaart of DVBC tuner van de TV is al geschikt om HD te ontvangen. Ziggo zet het signaal om, TV Oost is nog steeds op dezelfde zender te zien: kanaal 30 (in Overijssel) of kanaal 704 (buiten Overijssel).

Wat is HD?

Het draait allemaal om resolutie. HD staat voor high definition. Het aantal beeldpunten is bij HD hoger dan bij SD (standard definition), de beeldkwaliteit waarmee Ziggo-kijkers TV Oost tot nu toe ontvangen. De details voor de techneuten onder ons: 1920x1080 (2 megapixel) voor HD en 720x576 (0,4 megapixel) voor SD, een enorm verschil dus. De programma’s van TV Oost komen nu echt in je huiskamer binnen! Terugkijken van opgenomen programma’s kan ook in HD-kwaliteit.

Alle informatie over de ontvangst van TV Oost vind je op www.rtvoost.nl/ontvangst.