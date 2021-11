OM: Deventer crypto-crimineel pleegde miljoenenfraude en kocht een 'Lambo'

Volgens bronnen rond onderzoeksteam Primero heeft Nico al een hele lange criminele carrière achter de rug. In het Brabantse criminele milieu botste hij volgens hen met onderwereld-kopstuk 'De Kop van Oss', die onlangs tot 16 jaar is veroordeeld voor drugs- en wapenhandel. Na die ruzie vluchtte Nico naar Deventer. Ook werd hij al eens veroordeeld voor een overval op een Brabantse ijzerhandelaar op leeftijd.

Cryptohandel

Samen met andere verdachten zou hij zich volgens de recherche de afgelopen jaren hebben gestort op frauduleuze cryptohandel. Daarmee zou hij rond een miljoen euro hebben verdiend en nog eens ruim 800.000 euro hebben witgewassen. Nico werd dit voorjaar aangehouden, nadat een anonieme melding binnen was gekomen bij de politie. 'Mogelijk is in een loods in Zaandam sprake van een hennepplantage', luidde de melding.

Toen agenten gingen kijken, na onderzoek te hebben gedaan met warmtecamera's, vielen ze binnen. In de loods bleken verschillende computers te draaien, die aan het 'minen' waren; computers lossen dan moeilijke sommen op en verdienen daarmee cryptomunten.

Pump en dump

Bij verder onderzoek bleek dat Nico zich bezig zou houden met oplichting via cryptovaluta. Hij zou zijn eigen coins hebben gemaakt en maakte vervolgens veel reclame voor de munt in de hoop dat mensen gingen investeren. Dat gebeurde op een forum over cryptovaluta en via oproepen op Twitter. Door die promotie zorgde de man dat coins door derden werden gekocht en meer waard werden, een zogenoemde pump.

Vervolgens verkocht hij zelf in korte tijd zo veel coins dat deze waardeloos werden, wat in het cryptojargon een dump heet. Het doel hiervan is zo veel mogelijk verdienen in een zo kort mogelijke tijd. Mensen die dit doen hebben voorkennis en kunnen op die manier onwetenden bewust misleiden. Nico heeft dat volgens justitie gedaan met verschillende cryptovaluta zoals ERSO, MALC en TulipMania.

QR-fraude

De man uit Deventer wordt ook verdacht van QR-fraude. Mensen zijn telefonisch benaderd, zogenaamd namens de Triodos-bank, met de mededeling dat er een internationale betaling klaar stond die kon worden tegengehouden via een verstuurde QR-code. Ook werd soms gezegd dat de contactgegevens voor de bankrekening waren aangepast, en dat dit kon worden tegenhouden met een QR-code. Op die manier werd benadeelden zo'n 10.000 euro afgetroggeld.

Nico heeft volgens zijn advocaat bonafide gehandeld en daarom zou hij tot het eindproces in januari op vrije voeten moeten komen. De raadsman vroeg zich af waarom Nico wel vast zit en zijn medeverdachten niet. Volgens het OM komt dat, omdat Nico van meerdere criminele feiten wordt verdacht en de medeverdachten van 'maar' één. Justitie liet doorschemeren met een flinke strafeis te komen, tussen de 1,5 en 2 jaar, "want het gaat om een enorm fraudebedrag".

De rechtbank heeft besloten dat Nico voorlopig achter tralies blijft. Het eindproces dient zoals geschreven in januari.