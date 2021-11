Kerstbomenexpert Frank rekent dit seizoen op mooie bomen en goede verkoop

De verkoop van kerstbomen beleefde in 2020 een topjaar, de markt bloeide als nooit tevoren, met dank aan corona. Groothandelaar in kerstbomen Frank Bos verwacht dat het ook dit jaar weer storm loopt. Bovendien verwacht hij een fraaie oogst: “De nachtvorst heeft niet voor problemen gezorgd. Dat zie je terug aan de boom.”

Enschedeër Frank Bos is oprichter en was mede-eigenaar van Green Team. Green Team behoort bij de grootste leveranciers van kerstbomen ter wereld. Inmiddels heeft hij een nieuwe eigen groothandel in kerstbomen opgezet.

Bos geeft aan dat het vooral door corona kwam dat vorig jaar zoveel kerstbomen zijn verkocht. “Mensen bleven noodgedwongen meer thuis en wilden het gezellig maken.” Of er dit jaar weer zoveel kerstbomen over de toonbank gaan als vorig jaar durft Bos niet te zeggen. “Maar ik verwacht wel weer een jaar dat beter is dan gemiddeld vóór corona. Want corona speelt nog steeds een rol”.

Droge zomers

Afgelopen jaren waren er veel relatief droge zomers, maar die hebben weinig invloed op de meeste kerstbomen. Bos legt uit: “Een droge zomer maakt voor bomen van ongeveer zes a zeven jaar en ouder niet uit. Die bomen zijn al diep genoeg geworteld om voldoende water te krijgen.”

Veruit de meest populaire boom is de Nordmann. “Een Nordmann van twee meter is zeker al acht jaar oud en heeft daardoor een lange zogeheten pinwortel. Dat is één lange wortel die belangrijk is voor de wateropname. Die bomen hebben dus geen last gehad van de droogte.”

Duurder

Het zachte weer heeft zelfs juist een gunstige uitwerking op de bomen: het maakt dat ze mooier zijn dan gemiddeld. De bomen hebben afgelopen jaar namelijk geen last gehad van schade door nachtvorst. Voor het aanbod maakt dat echter niets uit. Bos: “De bomen kunnen ook worden verkocht als ze wel last hebben gehad van nachtvorst. Maar zonder nachtvorst zien de bomen er nog mooier uit.”

Jarenlang was er een overschot aan kerstbomen. Maar dat overschot raakt mede door de run op de bomen afgelopen jaar langzaam op. Daarom liggen de prijzen voor kerstbomen dit seizoen waarschijnlijk wel wat hoger dan voorgaande jaren.

Deense bomen

Verreweg de meeste bomen worden nog steeds in Denemarken gekweekt. “Deense bomen zijn ook het mooist. De voorzieningen zijn er optimaal, de grond is er relatief goedkoop, het klimaat is geschikt en de kwekers hebben veel kennis van zaken”, zegt Bos.

Duitsland produceert ook veel kerstbomen, maar weinig exemplaren worden naar Nederland geïmporteerd. Ook Schotland, Ierland, België en Tsjechië kweken wel bomen. “Maar die aantallen halen het niet bij de Deense productie”, zegt Bos. Er is ook weinig Nederlandse kweek. In het zuiden van lhet and wordt wel gekweekt met enige omvang, maar dat stelt weinig voor in vergelijking met Denemarken.

Kunstboom?

De kunstboom is ook al jaren populair en wordt vaak gezien als duurzamer, omdat de boom elk jaar weer gebruikt kan worden. De consument vindt duurzaamheid steeds belangrijker, maar toch denkt Bos dat echte bomen ook dit jaar in trek zullen blijven. “De meeste kunstbomen komen uit China, dus de uitstoot die nodig is om de boom in je kamer te krijgen is hoog. Daarnaast is de kunststofprijs erg gestegen, dus waarschijnlijk zijn de kunstbomen dit jaar een stuk duurder.”

Veel consumenten vinden het belangrijk dat ze lokale ondernemers steunen. Omdat niet veel bomen in Nederland worden gekweekt is dat niet echt mogelijk. Maar volgens Bos is het ook maar de vraag of het kopen van een exemplaar uit Nederland duurzamer is dan eentje uit Denemarken. “Door de grootte van de industrie kan in Denemarken relatief efficiënt en milieuvriendelijk worden gekweekt.”

Trends in versiering

Als de keuze tussen een echte en een kunstboom is gemaakt dient zich een volgende uitdaging aan: de versiering van de boom. Een woordvoerster van het stylingteam van Intratuin Deventer zegt dat mensen dit jaar vooral weer behoefte hebben aan het binnenhalen van het echte traditionele kerstgevoel, maar wel met een hippe touch. "In de kerstboom vind je dan ook mooie gekleurde kerstballen met vernieuwende Scandinavische printjes en papieren vouwornamenten", aldus de woordvoerster.

Daarnaast gaat Intratuin dit jaar uit van drie andere thema's, elk met een eigen sfeer en uitstraling: "Eén van de trends gaat uit van natuurlijke materialen en aardetinten. Een tweede trend straalt vooral warmte, rust en zachtheid uit, met aandacht voor gezichten en menselijke vormen. Bij de derde trend is de magie van de natuur en het heelal de boodschap. Donkere kleuren spelen er een belangrijke rol."