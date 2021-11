Hengelose bestsellerauteur Frank Krake blikt in nieuw boek terug op bizar 9/11-avontuur

Meteen nadat die dag - dit jaar twintig jaar geleden - duidelijk werd dat zich twee vliegtuigen in de Twin Towers hadden geboord en de omvang van de catastrofe steeds duidelijker werd, werden alle luchthavens in de nabijheid hermetisch afgesloten. Vliegtuigen die op dat moment al in de lucht waren, werden naar elders gedirigeerd. Onder meer naar het Canadese Newfoundland.

Frank Krake had rond die tijd een bedrijf in tuinmeubelen. Nadat zijn bedrijf een jaar eerder bij de vuurwerkramp in puin werd gelegd, werkte hij net aan een nieuwe onderneming. Daarmee wilde hij internationaal de boer op. Vandaar dat de Hengeloër die 11e september 2001 op weg was naar Chicago.

Verdacht vliegtuig

Daar zou het vliegtuig echter nooit aankomen. Het toestel van United Airlines werd namelijk aangemerkt als één van de verdachte vliegtuigen.

Er zou een bom in zijn geplaatst en het zou volgens veiligheidsdiensten op weg zijn om zich in de Sears Tower (tegenwoordig de Willis Tower) in Chicago te boren. Dat bleek achteraf loos alarm, maar het zorgde er wel voor dat Krake en zijn medepassagiers acht uur lang in weilanden en bussen moesten wachten, terwijl bombsquads het vliegtuig doorzochten en alle passagiers op videocamera ondervroegen.

Bij het verlaten van het toestel even daarvoor had Krake nog de tegenwoordigheid van geest om zijn fotocamera mee te grissen. Zodat hij van het onverwachte uitstapje tal van foto's kon maken.

Frank Krake met zijn nieuwste boek dat zojuist van de persen in gerold. (Foto: RTV Oost)

Gastvrij

Pas toen na enige tijd het vliegtuig veilig was verklaard, mocht Krake door de douane. Samen met 6.000 andere gestrande medepassagiers bivakkeerde hij vervolgens dagenlang op Newfoundland. Waarbij ze zich vooral verbaasden over de grote gastvrijheid waarmee ze werden ontvangen. Slapend op veldbedjes in een sporthal en zwervend door de stad.

Pas de volgende dag drong het nieuws van de aanslagen in de VS tot hen door. En pas na vijf dagen kon Krake doorreizen naar Chicago. "We zijn destijds door het oog van de naald gekropen en hebben uit pure opluchting mee gefeest met de lokale Screech-In, de traditionele manier waarop vreemdelingen worden verwelkomd. Als je bedenkt wat er toen in de VS gebeurde, heb ik daar nu terugkijkend wel een dubbel gevoel bij."

Noodlanding

Terwijl Krake in een van de 25 vliegtuigen zat die een noodlanding maakten in hoofdstad St. John’s van de provincie Newfoundland and Labrador, strandden 38 toestellen in het verderop gelegen stadje Gander. De 7.000 reizigers kregen een warm welkom van de inwoners van de kleine plattelandsgemeenschap.

Ze werden vijf dagen lang opgevangen en verzorgd. Aten aan lange tafels op het vliegveld wat vrijwilligers voor hen hadden gekookt. Ze sliepen in scholen, kerken en huizen die door bewoners werden opengesteld. Ze kregen tandenborstels en van alle kanten werd de helpende hand geboden.

Hoe de Canadezen er destijds mee omgingen dat er die dag tienduizenden vliegtuigpassagiers 'in hun achtertuin' strandden, maakte zelfs zoveel indruk dat er een musical van is gemaakt. Rode draad: een hoopvol en muzikaal verhaal over de goedheid van de mens in onzekere tijden.

Theaterpremière

Na eerdere successen op Broadway in New York en het Londense West End, komt de voorstelling nu naar het Nederlandse theater. Gisteren, op de dag dat de musical in ons land in première ging, presenteerde bestsellerauteur Frank Krake zijn nieuwe boek 'Geluk is een mindset'. Daarin beschrijft hij zijn belevenissen tijdens en na de noodlanding.

'Geluk is een mindset' is een autobiografie waarin Krake beschrijft hoe hij als ondernemer met tegenslagen is omgegaan en negatieve gebeurtenissen wist om te buigen in positieve energie. Krake schreef eerder de boeken 'Menthol', 'De laatste getuige' en 'Hannelore, het meisje uit de sekte', waarvan in totaal meer dan 100.000 exemplaren zijn verkocht.

Krake doet vanmiddag in het lunchprogramma Sarah van RTV Oost zijn verhaal.