Isala houdt covidpatiënten zo lang mogelijk thuis vanwege oplopende besmettingscijfers

Isala en de huisartsen in het verzorgingsgebied van het Zwolse ziekenhuis zijn weer begonnen met het op afstand in de gaten houden van coronapatiënten. Begin dit jaar werd hiermee succesvol proefgedraaid. Nu de besmettingscijfers oplopen, slaan het ziekenhuis en de huisartsen de handen opnieuw ineen.

Coronapatiënten meten thuis met een saturatiemeter drie keer per dag hun zuurstof in het bloed. De gegevens komen automatisch terecht bij het monitoringscentrum van Isala, waar verpleegkundigen de patiënten in de gaten houden. Op haar eigen website schrijft Isala dat huisartsen een seintje krijgen als het zuurstof beneden een bepaalde waarde komt. De huisarts blijft voor de patiënten het eerste aanspreekpunt. Het is ook altijd de huisarts die bepaalt of een patiënt moet worden opgenomen.

Een van de samenwerkende huisartsen zegt dat er minder bedden worden bezet met het op afstand in de gaten houden van coronapatiënten. "Patiënten worden pas in het ziekenhuis opgenomen als het echt nodig is." Het aantal patiënten dat met een coronabesmetting in het Zwolse ziekenhuis ligt, is inmiddels opgelopen tot ongeveer veertig, een toename van zeventien ten opzichte van tien dagen geleden.

Digitale zorg

Gijs Patijn is chirurg en tevens medisch adviseur in het monitoringscentrum van Isala. Hij ziet veel voordelen in de thuismonitoring. "Deze initiatieven zijn prettig voor de patiënten en kunnen Isala helpen om de beddendruk door covid te verminderen. Wij zijn blij dat de samenwerking met de huisartsen zo goed verloopt, dat gaan wij vasthouden. Digitale zorg op afstand zal steeds meer deel van onze zorg gaan uitmaken."

Behalve 'nieuwe' coronapatiënten houden de verpleegkundigen van het Isala-monitoringscentrum ook een vinger aan de pols bij coronapatiënten die uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Volgens Isala kunnen patiënten hierdoor eerder op een veilige manier terug naar huis en verlicht het de druk op het ziekenhuis. Deze groep patiënten blijft onder de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis vallen.

Beeldbellen

De wijze waarop huisartsen en het Zwolse ziekenhuis samenwerken is volgens Isala uniek in Nederland. Andere ziekenhuizen in Overijssel bieden inderdaad niet deze specifieke coronazorg op afstand aan. Bij ZGT in Almelo en Hengelo hebben ze wel op een andere manier ervaring met het op afstand beoordelen van patiënten. Als het nodig is, biedt ZGT herhaalconsulten aan via een beeldbelapplicatie.

Ook ZGT ziet een toename van het aantal coronapatiënten. "De afgelopen maand was het aantal opgenomen covid-patiënten zowel in de kliniek als op de IC redelijk stabiel. De laatste twee weken zien wij echter weer een toename. De druk op de IC neemt toe", vertelt een woordvoerder. "Gemiddeld lagen er de afgelopen twee weken vijftien coronapatiënten op de verpleegafdelingen en vier op de IC. Sinds vorige week is er ook weer een cohortafdeling ingesteld."

Crisisteam inactief

Waar in Zwolle de samenwerking met huisartsen opnieuw is gestart, is dat in Twente (nog) niet het geval. Eind vorig jaar namen Twentse huisartsen een deel van de zorg voor herstellende coronapatiënten over van de ziekenhuizen MST en ZGT. Hierdoor konden patiënten eerder naar huis. Huisarts Andrew Oostindjer is voorzitter van het Twentse crisisteam van huisartsen. Hij zegt dat deze vorm van zorg nu niet wordt aangeboden. "Het crisisteam is niet actief. Wel zijn we onlangs bij elkaar geweest. We zien dat huisartsen en de huisartspraktijken het op dit moment aan kunnen."

Als blijkt dat hun hulp weer nodig is, verwacht Oostijnjer dat er snel geschakeld kan worden. "De afspraken zijn er nog steeds. Die zijn niet ingetrokken. Wij zijn steeds bezig met het verzamelen van informatie. De situatie verandert per uur."

Persconferentie kabinet

Vanavond is er opnieuw een persconferentie, waarbij het kabinet waarschijnlijk een aantal maatregelen zal afkondigen. Zo zal het coronatoegangsbewijs worden uitgebreid naar meer sectoren, keert de mondkapjesplicht waarschijnlijk terug en geldt het advies om vaker thuis te werken. Oostindjer is voorstander van de maatregelen. "Het belangrijkste is dat mensen zich eraan houden. Daar valt of staat het mee."