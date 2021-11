De binnenstad van de beste fietsstad ter wereld is nu definitief verboden voor... fietsers!

De stad, die zich als fietsstad op de kaart heeft gezet, wil met een verbod voorkomen omdat voetgangers en fietsers elkaar in de weg zitten. Volgens de gemeente Zwolle moet namelijk de voetganger centraal komen te staan in de binnenstad. Wel wordt er gekeken naar een alternatief voor fietsers die zich nu nog door de binnenstad verplaatsen.

Begrip voor verbod

Een deel van de fietsende inwoners van Zwolle lijkt begrip te hebben voor een verbod in de binnenstad. "Als het druk is snap ik het wel", zegt een jonge fietsster op de Melkmarkt. Maar als het niet zo druk is, moet het volgens haar gewoon kunnen. "Ik kom net uit school en wil snel naar huis, dan is dit de kortste weg. Als het dus niet druk is, fiets ik gewoon hier langs. Als er markt is, stap ik af."

Een andere passerende fietser ziet wel wat in een definitief fietsverbod. "Ik vind het prima, ondanks dat ik hier nu op de fiets ben." Volgens de fietser wordt de binnenstad er alleen maar beter van. "Laten we er een gezellige binnenstad van maken, met terrassen." Veel mensen fietsen even de stad in voor een snelle boodschap, maar daar "moeten we dan maar snel van afstappen", zegt de passant.

Gewenningsperiode

Wie de komende periode toch op de fiets door de binnenstad fiets, hoeft niet direct te rekenen op een boete. Er wordt eerst een gewenningsperiode ingesteld van minimaal vier maanden tot een half jaar, zegt wethouder René de Heer. Ook wordt er gewerkt aan een nieuwe alternatieve route, een fietsring, waarbij de Melkmarkt en de Grote Markt worden omzeild.

De wethouder wil een brede campagne opzetten om alternatieve routes onder de aandacht te brengen. De wethouder zegt bovendien dat de plannen voor de fietsring naar verwachting al in het eerste kwartaal van 2022 aangeboden.