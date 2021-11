Schoolkinderen in Heino begonnen de dag met ontbijt op de varkensboerderij

Ze waren uitgenodigd op het biologische bedrijf van de familie Neimeijer in Heino. Zowel binnen aan een lange tafel als buiten op strobalen schoven zo'n zestig kinderen aan voor het ontbijt. De kinderen zijn bijgepraat over hoe belangrijk het is om eerst te ontbijten voordat je naar school gaat. Ook weten ze dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is dat er thuis 's ochtends ontbijt op tafel staat.

Les op de boerderij

De familie Neimeijer voegde daar nog een educatief programma aan toe. Dat ging over het leven op de boerderij. Kinderen maakten kennis met varkens en pasgeboren biggetjes. In kleinere groepen mochten ze in de stal en zelfs biggetjes vasthouden. Ze bleven de hele ochtend op de boerderij en waren 's middags zoals altijd op woensdag vrij.

Blote voeten

De kinderen kregen opdrachten en vragen over het boerderijleven op papier en er was een 'blote-voeten-pad'. Leerlingen kregen een blinddoek voor en moesten met hun blote voeten door bakken lopen waar van alles in zat waar varkens van houden. In die bakken zat onder meer stro, hooi, modder en bladeren. De kinderen hadden een geweldige dag. Het blote-voeten-pad was wel wat koud voor de kindervoetjes.