Plan voor 35.000 huizen in polder Mastenbroek? Meerderheid Overijssel weet van niets

Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Kien, in opdracht van onder meer RTV Oost. Daarin werden inwoners uit Overijssel gevraagd naar hun mening over de toekomst van de Mastenbroekerpolder.

Opmerkelijk is dus dat zeventig procent van de Overijsselaars zegt nog nooit van het voorstel gehoord te hebben. Die grote onbekendheid zou ook kunnen verklaren waarom vier op de tien inwoners geen idee heeft wat ze van de toekomst van de Mastenbroekerpolder moeten vinden. Zo’n dertig procent staat niet of maar een beetje achter de plannen voor grootschalige woningbouw in de polder. Een even groot percentage kan zich er grotendeels of volledig in vinden.

Polder Mastenbroek, hier is volgens het EIB plek voor 35.000 huizen (Foto: Jolande Verheij)

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) publiceerde in juni haar voorstel om de woningnood in de regio Zwolle op te lossen met grootschalige woningbouw in het landelijk gebied tussen Kampen, Zwolle en Hasselt. Daar zou een stad ter grootte van Lelystad gebouwd kunnen worden. In de polder en de nabije omgeving is volgens het EIB plek voor 35.000 woningen.

Een dag nadat het EIB haar voorstel wereldkundig had gemaakt, leek de wereld te klein. De Zwolse wethouder Ed Anker reageerde furieus. "Ik neem dit plan totaal niet serieus. Ik word hier zelfs boos van", zei hij in juni op Radio Oost. "Ik heb dit woningbouwonderzoek helemaal niet besteld. Het is alsof iemand ongevraagd in jouw eigen achtertuin even de boel gaat zitten verbouwen. De regio Zwolle heeft hier helemaal niet om gevraagd."

Not amused

Een aantal bewoners van de Mastenbroekerpolder was op z'n zachtst gezegd not amused over het voorstel van het EIB. "Zoiets verzinnen ze ergens tien hoog in een flat", reageerde Henk Pelleboer. Hij is geboren en getogen in Mastenbroek. Er staat nog helemaal niets vast, maar alleen het idee al dat bouwen in de Mastenbroekerpolder mogelijk zou zijn, schoot bij hem in het verkeerde keelgat.

Mocht het voorstel van het EIB werkelijkheid worden, dan vindt bijna driekwart van de Overijsselaars dat de lokale bevolking als eerste aanspraak mag maken op de nieuwe huizen. Meer dan de helft vindt het voorstel van het EIB een goede oplossing voor het woningtekort in de regio Zwolle. Een kwart van de ondervraagden kijkt er tegenop als er een stad ter grootte van Lelystad zou verrijzen tussen Zwolle, Hasselt en Kampen.

Onderzoeksbureau Kien uit Groningen voerde in opdracht van RTV Oost, Omrop Fryslân, RTV Noord en RTV Drenthe een onderzoek uit naar de publieke opinie rondom de woningmarkt en de grote plannen voor extra woningbouw in die provincies. In Overijssel gaat het om het voorstel voor de Mastenbroekerpolder om daar 35.000 woningen te bouwen en in Friesland, Drenthe en Groningen om het zogenaamde Deltaplan voor het Noorden. In dit plan stellen gedeputeerden voor om 220.000 extra woningen te bouwen, verdeeld over Flevoland, Friesland, Drenthe en Groningen. In het onderzoek zijn in totaal 1089 inwoners van Overijssel, Drenthe, Groningen en Fryslân ondervraagd. Na algemene vragen over de stand van de woningmarkt en de eigen ervaringen ermee, vroegen de onderzoekers ook naar de mening over de grootschalige plannen.