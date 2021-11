Jaarlijkse miljoenen- en miljardenlijstje: Rijssen-Holten telt maar liefst negen superrijken

Er wordt door sommigen jaarlijks reikhalzend naar uitgekeken en sinds vandaag 'ie er weer: de Quote 500, oftewel de ranglijst van de 500 groot(ste)bezitters en veelverdieners van Nederland. Net als andere jaren is Overijssel met enkele tientallen rijken goed vertegenwoordigd in de goudgerande lijst. Vooral in de gemeente Rijssen-Holten wonen veel kapitaalkrachtigen. Negen stuks! Wat is het geheim?

De 'negen van Rijssen-Holten' hebben naast de woonplaats (of plaats waar ze staan ingeschreven, want met een privéjet kom je nog eens ergens) nog meer gemeen dan alleen een goedgevulde bankrekening. Vijf van de negen danken hun kapitaal aan onze bouwlust. Het zijn allereerst Gérita Wessels en Inge Wessels van VolkerWessels en Reggeborgh in Rijssen, samen goed voor 4,3 miljard euro (plaats 4).

Bouwen aan fortuin

Plaatsgenoot Albert ten Brinke van de Ten Brinke Groep in Rijssen 'doet' in vastgoed en volgt met enige afstand op de 44ste plek. Ondanks de afstand tot het vermogen van de nazaten van Dick Wessels is er bij Ten Brinke trouwens geen sprake van krapte. Hij staat genoteerd voor 1 miljard euro, in zijn eentje.

We gaan van de miljardairs een treetje lager naar de subdivisie van de rijken die zich moeten zien te redden met hun multi-miljoenen. Daar vinden we de volgende superrijke inwoner van de Twentse goudkust Rijssen-Holten. Het is Gerrit Tijhuis uit Rijssen (nummer 184 op de lijst) met een vermogen van 260 miljoen euro. Zit ook in de bouw.

Aldo van der Laan uit Holten volgt de bouwende en vastgoed bezittende rijken in de gemeente op met een notering op de 278ste plaats in de Quote 500. Hij verdiende 190 miljoen euro met de productie van vleeswaren en vleesconserven. Weer een stukje lager op de lijst staat op 386 Arend-Jan ter Steege, wederom bouw, met 140 miljoen. Henry Holterman uit Rijssen bezet dit jaar plek 412 in de lijst met een vermogen van 130 miljoen, verdiend met Reggeborgh investeringen.

Nog net op de lijst

De algemene trend dit jaar is dat de rijken veel rijker zijn geworden met een opgeteld vermogen van 219,6 miljard euro. Ook is het aantal miljardairs gestegen. Het zijn er nu 45, meer dan Nederland ooit heeft geteld. We hebben nog twee rijken van Rijssen-Holten tegoed en die bungelen onderaan de lijst. Quote laat alleen rijkaards toe die meer dan 110 miljoen euro netto bezitten.

Met een 'plusje' van 10 miljoen euro bovenop het 'instap-bedrag' vinden we op de 462ste en de 468ste plekken Paul Nijhof uit Holten met 120 zuurverdiende euro's dankzij ons thuiswinkelen en Jan-Willem Tusveld uit Rijssen met eveneens 120 miljoen euro dankzij internetplatforms. Deze vermogende inwoners van Rijssen-Holten moeten er nog even aan trekken, willen ze op de lijst blijven staan.

Het geheim

Het zijn kapitalen die je doen duizelen. Afgezet tegen de huidige jackpot van 23,5 miljoen euro in de Staatsloterij wordt het misschien duidelijk. De rijksten hebben een vermogen van 186 keer die jackpot. Alles leuk en aardig, maar wat is nou het geheim van Rijssen-Holten? Bouwen als nering doet het hier dus goed. De geschiedenis leert dat met name Rijssen zo'n rijk dorp is omdat er vroeg zouthandel werd gedreven langs handelsroutes naar Rusland en er eigen industrie ontstond waarin Rijssenaren ook nog eens investeerden. Daarnaast helpt het om een beetje op de uitgaven te letten. Rijssen is daar volgens de geschiedenis goed in gebleken.

Merken we daar dan iets van? Is dit het Monaco van Overijssel? Het antwoord daarop is "nou nee". Even zoeken levert een ontnuchterend beeld op. De gemiddelde huizenprijs in Rijssen-Holten is 257.000 euro (gegevens 2020). Ondanks al dat klatergoud is Rijssen-Holten dus heel gewoon gebleven!