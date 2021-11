Ziggo-klant? Dan zie je ons vanaf nu lekker scherp!

Hou jij ook zo van De Oosttribune, Bij Oost|Vandaag of Spunck? Je kunt je favoriete programma’s nu overal in nog betere beeldkwaliteit bekijken. Met ingang van 9 november is TV Oost bij alle providers te zien in HD. Ziggo is nu als laatste overgeschakeld op HD. Hierdoor zie je meer details, zijn de kleuren intenser en heb je een nog scherper beeld. Daardoor geniet je nog meer van onze uitzendingen.

Wat is HD?

Het draait allemaal om resolutie. HD staat voor high definition. Het aantal beeldpunten is bij HD hoger dan bij SD (standard definition), de beeldkwaliteit waarmee je je favoriete omroep tot nu toe ontving. De details voor de techneuten onder ons: 1920x1080 (2 megapixel) voor HD en 720x576 (0,4 megapixel) voor SD, een enorm verschil dus. Het nieuws uit jouw dorp of stad komt nu echt in je huiskamer binnen! Terugkijken van opgenomen programma’s kan ook in HD-kwaliteit.

Om van het betere beeld te genieten hoef je in de meeste gevallen niets te doen. De moderne mediabox, CI+ kaart of DVBC tuner van je TV is al geschikt om HD te ontvangen. Ziggo zet het signaal om, TV Oost is nog steeds op dezelfde plek te zien: kanaal 30 (in Overijssel) of kanaal 704 (buiten Overijssel). Alleen als je een oude mediabox hebt van tien jaar of ouder, krijg je mogelijk een zwart beeld en moet je in actie komen. Bel dan naar de klantenservice van Ziggo 0900 – 1884.