Man uit Enschede krijgt celstraf en contactverbod na bedreiging ex

Een 42-jarige man uit Enschede is veroordeeld tot 170 dagen celstraf, waarvan 60 dagen voorwaardelijk, omdat hij zijn ex lastig viel na hun scheiding. De man kreeg ook een contactverbod opgelegd.

De man lag in 2017 in scheiding en kon zijn ex-partner in die periode niet met rust laten. Hij bedreigde haar, stuurde haar berichten als "ik zweer het op alles, kom niet in Enschede ik maak je af" en stormde woedend haar huis binnen. De ex verstopte zich toen in de badkamer, terwijl de 42-jarige voor de ogen van zijn jongste kind een kaarsenstandaard door de gang smeet.

Tijdens de rechtszaak zei de man dat het niet zozeer bedreigingen waren, maar meer bezorgde uitingen. "Als vader wil je toch wel weten wie er bij je kinderen over de vloer komt." De man hoeft na de veroordeling overigens niet terug naar de gevangenis, hij zat in 2019 al zo'n 110 dagen in voorarrest.